A döntést a látogatószám alakulásával indokolták a szervezők. A szervezők hálásak az elmúlt 11 évért.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 27. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2026/27. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 180 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 27. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 27. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:
12; 14; 23; 24; 39; 43.
A 27. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (28. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 180 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
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További nyeremények a hatos lottón a 27. héten, vasárnap:
- 5 találat: egyenként 523 915 forint
- 4 találat: egyenként 8 530 forint
- 3 találat: egyenként 3 095 forint
Jokerszám: 273806
Ezen a játékhéten (27.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 428 392 350 forinttal lett gazdagabb. A 28. héten így 50 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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