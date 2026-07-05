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A Hatoslottó 27. heti, vasárnapi nyerőszámainak sorsolása a Duna TV műsorán 2026. július 5-én.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 27. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. július 5. 16:05

Kihúzták a Hatoslottó 2026/27. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 180 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 27. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

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Hatoslottó nyerőszámai a 27. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:

12; 14; 23; 24; 39; 43.

A 27. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (28. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 180 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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További nyeremények a hatos lottón a 27. héten, vasárnap:

  • 5 találat: egyenként 523 915 forint
  • 4 találat: egyenként 8 530 forint
  • 3 találat: egyenként 3 095 forint

Jokerszám: 273806

Ezen a játékhéten (27.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 428 392 350 forinttal lett gazdagabb. A 28. héten így 50 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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