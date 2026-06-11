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Kiderült, miből él ma Monique Covet: elképesztő szakmájáról vallott az egykori magyar pornósztár
Monique Covet fél éve él párkapcsolatban egy osztrák férfival, miközben szexuálterapeutaként dolgozik és egészségügyi tanulmányokat folytat Bécsben. A korábbi felnőttfilmes sztár a Blikknek beszélt új kapcsolatáról, szakmai terveiről, valamint arról is, hogy egy mesterséges intelligenciával működő digitális avatárral jelent meg az erotikai iparban.
Monique Covet új fejezetet nyitott a magánéletében: a korábbi felnőttfilmes sztár tavaly decemberben vetett véget nyolc évig tartó kapcsolatának, majd szilveszterkor egy budapesti bárban ismerkedett meg jelenlegi párjával. Az osztrák férfival immár fél éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig megkönnyíti, hogy Budapest és Bécs közelsége miatt rendszeresen látogatják egymást. Covet elmondása szerint nem hisz az online társkeresésben, mert szerinte a személyes találkozás sokkal hitelesebb képet ad a másikról.
A Blikknek adott interjúban arról is beszélt, hogy évek óta szexuálterapeutaként dolgozik, miközben folyamatosan képzi magát. Jelenleg Bécsben folytat egészségügyi tanulmányokat, ahol táplálkozás- és mozgástudományt, valamint pszichológiát tanul. Célja, hogy a szexológiai ismereteit biológiai és táplálkozástudományi tudással egészítse ki. A négy nyelven – magyarul, angolul, olaszul és németül – beszélő szakember online konzultációkon fogad pácienseket, és saját bevallása szerint a hagyományos terápiás módszereknél gyorsabb, azonnali beavatkozásra épülő megközelítést alkalmaz.
Covet szerint a munkájában fontos a problémák korai azonosítása, ezért már az első találkozás előtt részletes információt kér a hozzá fordulóktól. Ha úgy látja, hogy a panaszok pszichológiai vagy egészségügyi szempontból más szakember bevonását igénylik, továbbirányítja a pácienst. Mint mondta, saját nehéz életútja motiválja abban, hogy másoknak segítsen.
A volt pornósztár ugyanakkor az erotikai iparágtól sem szakadt el teljesen. Elárulta, hogy szerződést kötött az OhChat mesterséges intelligenciára épülő platformmal, ahol digitális avatárja a nap 24 órájában elérhető. Az avatar az ő hangján kommunikál, szexológiai tanácsokat is adhat, ugyanakkor nem készít explicit tartalmakat. Covet úgy véli, a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a felnőttipart, és szerinte az emberi szereplőkre épülő pornográfia, illetve az OnlyFans népszerűsége is hanyatlóban van. Karrierjének történetét egyébként a Birodalom című sorozat dolgozza fel, amelyben Márkus Luca alakítja őt.
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