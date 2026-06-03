Nagy bejelentést tett a 96 éves Clint Eastwood: sokan féltek attól, hogy ez bekövetkezik

Több mint hetven filmmel és hét évtizedes karrierrel a háta mögött, 96 éves korában végleg visszavonul Hollywoodból Clint Eastwood. A négyszeres Oscar-díjas színész-rendező döntését fia is megerősítette a nyilvánosság előtt - írja az Euronews.

A filmes legenda visszavonulásáról szóló híreket a zeneszerzőként ismert Kyle Eastwood osztotta meg. Elmondása szerint édesapja immár hivatalosan is nyugdíjas, ő maga pedig rendkívül szerencsésnek tartja magát, amiért számos közös produkcióban dolgozhattak együtt, amelyekre csodálatos élményként emlékszik vissza.

A május végén 96. életévét betöltő alkotó az 1960-as években a "Rawhide" című tévésorozattal alapozta meg a hírnevét. A nemzetközi áttörést Sergio Leone klasszikus westernjei, a Dollár-trilógia, és különösen "A Jó, a Rossz és a Csúf" hozta el számára.

Színészi pályája mellett az 1970-es évektől rendezőként is maradandót alkotott, hiszen olyan elismert, különféle műfajú filmek fűződnek a nevéhez, mint a "Millió dolláros bébi", az "Amerikai mesterlövész" vagy "A csempész".

Címlapfotó: Gary Harrington