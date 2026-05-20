Elképesztő vallomást tett a pénzéről Bochkor Gábor: azonnal nekiment egy hallgató, erre senki sem számított

Bochkor Gábor rádióműsorában arról beszélt, hogy nem feltétlenül venné észre, ha tíz- vagy százezer forint eltűnne a számlájáról. A téma egy Johnny Depphez köthető csalási ügy kapcsán került elő, amelyben hatalmas összegeket loptak el a színésztől, vette észre a story.hu.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, Johnny Deppet 220 millió forintnak megfelelő összeggel károsította meg egy Magyarországon élő jordániai csaló. A hírről Bochkor Gábor műsorában is beszélgettek, melynek kapcsán a rádiós megjegyezte, hogy nem feltétlenül venne észre kisebb összegű pénzmozgásokat a bankszámláján.

A műsorvezető úgy fogalmazott, hogy akár tíz- vagy százezer forint eltűnését sem biztos, hogy kiszúrná, mivel inkább a nagyobb összegekre figyel. Szerinte a lényeg az arányokon van, és felvetette azt is, hol húzódhat az a határ, ahol már észrevenné, ha valaki pénzt vonna le a számlájáról.

A kijelentésre egy hallgató is reagált, aki kifogásolta a rádiós mondatait. Bochkor Gábor erre a rádióműsorban válaszolt, hangsúlyozva, hogy nem a „kérkedés” volt a célja, hanem a pénzügyi figyelem különbségeiről beszélt.

A műsorvezető azt is elmondta, hogy anyagi helyzetét illetően nem költekezik túl, van tartaléka, és hosszabb távon is stabil életvitelre számít. Korábban arról is beszélt, hogy ingatlanok kiadásából tervez kiegészítő bevételt, ami szerinte a megélhetés fenntartását segítheti. Emellett egy korábbi beszámoló szerint cégéből mintegy 50 millió forintot vett ki egy sikeres év után.