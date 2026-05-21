Megérkezett az új sztár Veszprémbe: hónapokon át szervezték a gigantikus jövevény költözését + Videó
Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert: megérkezett Samu, az ötéves ázsiai elefánt bika, aki a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásából költözött át új otthonába. Az állat átszállítása komoly előkészítést igényelt, a szakemberek hónapokon át készültek a biztonságos szállítás minden részletére.
Samu speciálisan kialakított szállítókonténerben utazott Veszprémbe, tapasztalt gondozók és állatorvosok felügyelete mellett. A teljes út során kamerarendszeren keresztül folyamatosan figyelték az állat viselkedését és állapotát, a szállítás pedig problémamentesen zajlott. A legizgalmasabb pillanatot az érkezés jelentette: Samu elsőként lépett ki a konténerből új környezetébe, ahol először láthatta meg leendő otthonát. A gondozók szerint ez kiemelten fontos mérföldkő volt az átállásban, hiszen az elefánt már az első percekben elkezdett ismerkedni a térrel - írta a Veol.hu.
A Veszprémi Állatkert tájékoztatása szerint a költözés időzítése nem véletlen. A hím elefántok nagyjából ötéves koruk környékén természetes módon kezdenek eltávolodni a családi csordától, és fokozatosan önállóbb életformára váltanak. Samunál is egyre erősebben jelentkeztek ezek az önállósodási jelek, így a mostani áttelepítés ezt a természetes folyamatot követi.
A következő időszakban fokozatos összeszoktatás vár Samura és a veszprémi elefántokra, Bullyra és Tuyára. A szakemberek lépésről lépésre vezetik be az új állatot a csapatba, hogy az alkalmazkodás a lehető legkíméletesebben történjen. Az átállást az is segíti, hogy a gondozók között vannak olyanok, akik korábban Budapesten is dolgoztak Samuval, így az elefánt számára ismerős emberek is jelen vannak az új környezetben. Emellett Samu korábbi gondozói is Veszprémbe érkeztek néhány napra, hogy támogassák a beilleszkedést.
A Veszprémi Állatkert Elefánt Parkja 2014 óta működik, több ezer négyzetméteres kifutóval és korszerű Elefántházzal biztosítva az állatok számára a megfelelő környezetet. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak Samuval, aki érkezésével már most nagy figyelmet kapott.
A történetben egy másik különleges lakó is szóba kerül: a veszprémi állatkert egyik ikonikus állata, Pablo, a szélesszájú orrszarvú is kiemelt figyelmet kap. A közel ötvenéves állatot a szakemberek Európa egyik legidősebb állatkerti szélesszájú orrszarvújaként tartják számon, gondozása pedig kiemelt szakmai odafigyelést igényel.
