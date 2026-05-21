Öt gyereket szállítottak kórházba egy várpalotai óvodából, miután a játék közben nárciszhagymát ettek az udvaron.
Komoly kihívással néz szembe az oktatás: folyamatosan nő az SNI-s diákok száma, roskadozik a rendszer
A legfrissebb adatok szerint már meghaladja a 69 ezret a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma a magyar iskolákban. A diákok többsége integrált oktatásban vesz részt. A folyamatosan növekvő esetszámok azonban egyre nagyobb kihívás elé állítják a pedagógusokat és az ellátórendszert - írta meg a Telex.
A Központi Statisztikai Hivatal helyzetképe alapján az általános iskolások 9,7 százaléka sajátos nevelési igényű. Ez az arány az évfolyamok előrehaladtával folyamatosan emelkedik. Míg az első osztályban 8,7 százalék, addig nyolcadikra már átlépi a 11 százalékot. Az érintettek mintegy 73 százaléka – közel 51 ezer diák – integráltan, a többségi iskolákban tanul a társaival együtt.
A területi eloszlásban szintén komoly különbségek mutatkoznak. Békés vármegyében a legmagasabb az érintettek aránya (15,6 százalék). Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pedig a legalacsonyabb (6,2 százalék). A szakemberek szerint ugyanakkor feltételezhető, hogy a rendszerben sok olyan diák is jelen van, akiket még nem vizsgáltak ki. Ők így nem rendelkeznek hivatalos diagnózissal.
Egy korábbi cikkünkben szakértőkkel beszéltünk arról, hogy az SNI kategóriák közti határvonalak gyakran elmosódnak, így nehéz eldönteni, ki kerülhet be a normál tanulók közé, és ki nem. A hagyományos pedagógusok gyakran nincsenek felkészítve ezeknek a kihívásoknak a kezelésére, ami tovább nehezíti a helyzetet.
A leggyakoribb diagnózis egyébként a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar. Ez az integráltan oktatott gyerekek 69 százalékát érinti. Ezt követi az autizmus spektrumzavar 11 százalékkal, valamint a beszédfogyatékosság 8,2 százalékkal. A nemek között is jelentős az eltérés. A fiúk körében közel kétszer annyi az SNI-tanuló (12,6 százalék), mint a lányoknál (6,7 százalék).
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nagy terhet ró a növekvő létszám a szakemberekre
A növekvő diáklétszám hatalmas feladatot ró a szakemberekre. Jelenleg az általános iskolákban mintegy 4900 gyógypedagógus és konduktor, valamint 949 fejlesztőpedagógus tevékenykedik. Mellettük egy több mint 1400 fős utazó gyógypedagógusi hálózat dolgozik a gyerekek fejlesztésén.
Az ellátórendszerre nehezedő nyomás és a korai fejlesztés fontossága is szerepet játszhatott egy friss kinevezésben. A kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkári feladatokkal ugyanis Kereki Juditot bízták meg. A közgazdász és gyógypedagógus végzettségű szakember több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a kora gyermekkori intervenció, illetve az ellátórendszer fejlesztése terén.
Tízezrek nyara került veszélybe az állami támogatás megszűnése miatt: így húzzák le a kétségbeesett családokat
Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron több tízezer új jelentkező jelenik meg a piacon.
Hazai, vidéki szakiskolások mutattak rá a fiatalokat emésztő legsúlyosabb problémákra, de rögtön megoldásokat is kitaláltak.
Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere
Gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségre épülő, korszerű oktatási rendszert ígért hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit.
Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője elmondta, hogy ezek a lépések megadják a választás szabadságát a szülőknek és a gyerekeknek.
Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe.
Többek között egy híres német női focistáról szóló feladatot kell megoldaniuk a diákoknak.
Mit kell tudni a német érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a német érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Elírás csúszott a történelemérettségibe: az utolsó pillanatban kellett közbelépni, a tanárok sem örültek
Elírás volt a középszintű történelemérettségi egyik feladatában, amelyet az Oktatási Hivatal még a vizsga megkezdése előtt javított.
Idén a középszintű angolérettségi szövegértési feladataiban többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, Roald Dahl forgatókönyvíróval, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegekkel találkoztak a vizsgázók.
Május 11-én indul a rendkívüli felvételi 2026-ban: összegyűjtöttük, hol kereshetők az üres férőhelyek, és hogyan lehet még jelentkezni középiskolába.
Mit kell tudni az angol érettségi előtt? Milyen feladatok voltak az angol érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Egy feladatnál két válasz is elfogadható lehet, egy másiknál pedig még a javítótanár is furcsaságot emelt ki.
A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak
A diákoknak a Rákosi-korszakról vagy I. Károlyról kellett esszét írniuk a hosszú feladatnál.
Mit kell tudni a töri érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a történelem érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
A megkérdezett pedagógusok átlagos nehézségűnek értékelték az idei matematikaérettségit, amely megfelelt a diákok és a tanárok előzetes várakozásainak.
Itt vannak a nem hivatalos megoldások a matematika érettségihez, a hivatalos megoldókulcs csak holnap érkezik majd.
Kedden országszerte több mint 80 ezer diák ült be matematikaérettségire. Középszinten mintegy 72 ezren, emelt szinten pedig 8300-an adnak számot tudásukról.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít