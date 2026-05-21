Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval

Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során - írta a BBC Sport.

A 23 éves versenyző tavaly a 14. helyen végzett a Vuelta a España összetettjében, idén pedig a 29. lett a Katalán Körversenyen. Március 31-én egy edzés közben veszítette el az irányítást a kerékpárja felett, miután egy kőnek ütközött, majd egy autóval karambolozott. A baleset következtében válságos állapotba került.

Guardenót a sabadelli Taulí Kórház intenzív osztályára szállították. Innen most egy olyan barcelonai klinikára helyezték át, amely a súlyos neurológiai sérülések kezelésére és a neurorehabilitációra szakosodott.

Csapata, a Caja Rural-Seguros RGA közleményben biztosította együttérzéséről a versenyzőt és családját. Egyúttal köszönetet mondtak a sabadelli kórház intenzív osztályán dolgozó orvosoknak, az idegsebészeti és arc-állcsontsebészeti csapatnak, valamint a helikopteres mentőszolgálatnak a balesetet követő szakszerű ellátásért.