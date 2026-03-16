Legendás sütivel emlékeznek az angyalföldi krémeskirályra: ilyen édesség évtizedek óta nem volt Budapesten

Angyalföld legendás cukrászára, a száz éve született Osváth Péterre emlékezik a Kunyhó Cukrászda - az alapító kedvenc süteményével. Az alapító kedvenc süteményét, a diós-tejszínes Öcsi-kockát készítik el március 16-án, és kedvezményesen kínálják a vendégeknek. A családi cukrászdát ma már a második generáció vezeti, miközben a harmadik is készül átvenni az örökséget.

Száz éve, 1926. március 16-án született Osváth Péter, az angyalföldi Kunyhó Cukrászda legendás alapítója, akit sokan csak az „angyalföldi krémeskirályként” emlegettek. A XIII. kerület díszpolgárának emlékére a családi cukrászda különleges süteménnyel, az úgynevezett „Öcsi-kockával” készül: az alapító kedvenc diós-tejszínes desszertjét ezen a napon kedvezményesen kínálják a vendégeknek - írja a Hír13 nevű helyi lap.

A lap felidézi: Osváth Péter szakmai tudását a budapesti Gerbeaud-ban és a szegedi Virág cukrászdában szerezte. Első üzletét éppen hetven évvel ezelőtt, 1956-ban nyitotta meg a Béke úton egy apró „kunyhóban”, ahol kézműves fagylaltot és krémest készített. A ma ismert Kunyhó Cukrászda 1966-ban indult el a Jász utca és a Dolmány utca sarkán, miután a cukrászmester egy romos fűszerkereskedést alakított át vendéglátóhellyé. Az évek során a hely legendássá vált Angyalföldön.

A cukrászdát ma az alapító fiai, Osváth Csaba és ifjabb Osváth Péter vezetik, és már a harmadik generáció is készül a folytatásra. Csaba ikergyerekei, Csaba és Noémi a Gundel képzésén tanulnak cukrásznak, és hamarosan vizsgáznak.

A család szerint az alapító örökségét nem egyszerű továbbvinni, de a legfontosabb elemek változatlanok maradtak.

Ugyanúgy már nem lehet csinálni, mint régen - sok okból. A receptek viszont ugyanazok. Van olyan süteményünk, amelynek harminc-negyven éves a receptje. A krémesek, a pogácsák, a mignonok mind a fater különleges receptjei

- mondta ifjabb Osváth Péter. A klasszikus kínálat mellett ma már mentes és paleo sütemények is szerepelnek a pultban.

A Kunyhó ma is ragaszkodik a kézműves jelleghez. „Nálunk a sütőn és egy dagasztógépen kívül nincs más gép. Ha tésztát kell nyújtani, elővesszük a nyújtófát, és a faasztalon dolgozunk. Manufaktúra az egész” - fogalmazott Osváth Csaba. A vendégek éppen ezért keresik fel a cukrászdát: a klasszikus ízek miatt.

A törzsvendégek között sok a visszatérő család. „Gyakran előfordul, hogy az idősebbek már az unokáikat küldik ide azzal, hogy a Kunyhóban igazi krémes van, amilyet ötven éve is ettek.” A kínálatban hiába jelennek meg új desszertek, továbbra is a klasszikusok fogynak a legjobban: a francia krémes, a Rákóczi túrós, a dobostorta, a somlói galuska vagy a mignonok. A fagylaltoknál is a hagyományos ízek dominálnak - a csoki, a citrom, a vanília és a puncs.

A cukrászda működtetése komoly családi összefogást igényel. A műhelyben a gyerekek dolgoznak, egyikük a fagylaltkészítésért, másikuk a süteményekért felel, majd időnként szerepet cserélnek. A háttérben a család többi tagja is segít az adminisztrációban és a szervezésben.

A vendégek azonban nemcsak a sütemények miatt emlékeznek az alapítóra. „Az öreg nagyon bohém ember volt. Kilencvenévesen is leült a törzsvendégekhez, és történeteket mesélt nekik. Az a közvetlenség, amit ő képviselt, a cukrászda egyik legfontosabb öröksége” – idézték fel fiai.

Az alapító kedvenc desszertje a diós-tejszínes kocka volt. Barátai Öcsinek hívták, ezért a család Öcsi-kockának nevezte el a süteményt. A cukrászda most, születésének századik évfordulóján ismét elkészíti – és nem kizárt, hogy a siker hatására újra állandó helyet kap a kínálatban.