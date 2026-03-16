A 98. Oscar-gála keretében 2026-ban 24 kategóriában adtak át díjakat. Mutatjuk a nyertesek listáját!
Legendás sütivel emlékeznek az angyalföldi krémeskirályra: ilyen édesség évtizedek óta nem volt Budapesten
Angyalföld legendás cukrászára, a száz éve született Osváth Péterre emlékezik a Kunyhó Cukrászda - az alapító kedvenc süteményével. Az alapító kedvenc süteményét, a diós-tejszínes Öcsi-kockát készítik el március 16-án, és kedvezményesen kínálják a vendégeknek. A családi cukrászdát ma már a második generáció vezeti, miközben a harmadik is készül átvenni az örökséget.
Száz éve, 1926. március 16-án született Osváth Péter, az angyalföldi Kunyhó Cukrászda legendás alapítója, akit sokan csak az „angyalföldi krémeskirályként” emlegettek. A XIII. kerület díszpolgárának emlékére a családi cukrászda különleges süteménnyel, az úgynevezett „Öcsi-kockával” készül: az alapító kedvenc diós-tejszínes desszertjét ezen a napon kedvezményesen kínálják a vendégeknek - írja a Hír13 nevű helyi lap.
A lap felidézi: Osváth Péter szakmai tudását a budapesti Gerbeaud-ban és a szegedi Virág cukrászdában szerezte. Első üzletét éppen hetven évvel ezelőtt, 1956-ban nyitotta meg a Béke úton egy apró „kunyhóban”, ahol kézműves fagylaltot és krémest készített. A ma ismert Kunyhó Cukrászda 1966-ban indult el a Jász utca és a Dolmány utca sarkán, miután a cukrászmester egy romos fűszerkereskedést alakított át vendéglátóhellyé. Az évek során a hely legendássá vált Angyalföldön.
A cukrászdát ma az alapító fiai, Osváth Csaba és ifjabb Osváth Péter vezetik, és már a harmadik generáció is készül a folytatásra. Csaba ikergyerekei, Csaba és Noémi a Gundel képzésén tanulnak cukrásznak, és hamarosan vizsgáznak.
A család szerint az alapító örökségét nem egyszerű továbbvinni, de a legfontosabb elemek változatlanok maradtak.
Ugyanúgy már nem lehet csinálni, mint régen - sok okból. A receptek viszont ugyanazok. Van olyan süteményünk, amelynek harminc-negyven éves a receptje. A krémesek, a pogácsák, a mignonok mind a fater különleges receptjei
- mondta ifjabb Osváth Péter. A klasszikus kínálat mellett ma már mentes és paleo sütemények is szerepelnek a pultban.
A Kunyhó ma is ragaszkodik a kézműves jelleghez. „Nálunk a sütőn és egy dagasztógépen kívül nincs más gép. Ha tésztát kell nyújtani, elővesszük a nyújtófát, és a faasztalon dolgozunk. Manufaktúra az egész” - fogalmazott Osváth Csaba. A vendégek éppen ezért keresik fel a cukrászdát: a klasszikus ízek miatt.
A törzsvendégek között sok a visszatérő család. „Gyakran előfordul, hogy az idősebbek már az unokáikat küldik ide azzal, hogy a Kunyhóban igazi krémes van, amilyet ötven éve is ettek.” A kínálatban hiába jelennek meg új desszertek, továbbra is a klasszikusok fogynak a legjobban: a francia krémes, a Rákóczi túrós, a dobostorta, a somlói galuska vagy a mignonok. A fagylaltoknál is a hagyományos ízek dominálnak - a csoki, a citrom, a vanília és a puncs.
A cukrászda működtetése komoly családi összefogást igényel. A műhelyben a gyerekek dolgoznak, egyikük a fagylaltkészítésért, másikuk a süteményekért felel, majd időnként szerepet cserélnek. A háttérben a család többi tagja is segít az adminisztrációban és a szervezésben.
A vendégek azonban nemcsak a sütemények miatt emlékeznek az alapítóra. „Az öreg nagyon bohém ember volt. Kilencvenévesen is leült a törzsvendégekhez, és történeteket mesélt nekik. Az a közvetlenség, amit ő képviselt, a cukrászda egyik legfontosabb öröksége” – idézték fel fiai.
Az alapító kedvenc desszertje a diós-tejszínes kocka volt. Barátai Öcsinek hívták, ezért a család Öcsi-kockának nevezte el a süteményt. A cukrászda most, születésének századik évfordulóján ismét elkészíti – és nem kizárt, hogy a siker hatására újra állandó helyet kap a kínálatban.
Na, vajon elvitte-e valaki a 5 milliárd 575 millió forintos főnyereményt a 11. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Több alkalommal a magyar közönség előtt is fellépett.
Mesés gazdagságukról árulkodik Zorán és Hegyi Barbara otthona: hihetetlen, milyen kincseket őrizgetnek
A házaspár otthona tele van történelmi emlékekkel: Hegyi Barbara elárulta, hogy nagynénje a régi csipkék és hímzések szenvedélyes gyűjtője volt.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/11. heti, pénteki nyerőszámait.
A 87 éves előadóművész meglehetősen sűrű napot tudhat maga mögött. Mielőtt ugyanis a kórházba sietett volna, még átvette a neki megítélt Máté Péter-díjat.
Az Oscar-gála nem csupán a film legrangosabb elismerése, hiszen maga a ceremónia is tele van lenyűgöző statisztikákkal
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, nézzük, ezúttal volt-e telitalálat.
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok.
Elképesztő akció a legjobb hazai éttermekben: potom pénzért kóstolhatjuk meg a sztárséfek luxusmenüit
Mától március 29-ig mutatják be a hazai éttermek kiváló képviselői az Országos Étterem Hétre komponált többfogásos menüsoraikat,
Óriási bejelentést tett az RTL vezére: erről mindenki tudjon, akinek előfizetése van a streamingszolgáltatásra
A lineáris csatornák nézettségnövekedése mellett a streamingplatform kiugró sikereinek köszönhetően az RTL Magyarország 148 millió euróra növelte árbevételét 2025-ben.
Bírósági döntéssel az államhoz került a legendás budapesti strand: kirakták az üzemeltetőt, itt a vége?
A korábban strandként működő zöldövezeti terület jövőbeni sorsa egyelőre bizonytalan, az új birtokos még vizsgálja a hasznosítási lehetőségeket.
Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Eladó a legendás budai étterem: 32 év után válik meg tőle a tulajdonos, ezért hozta meg a fájó döntést
Eladósorba került a budai vendéglátás egyik ikonikus helyszíne, a Remiz Étterem és Kávézó: a több mint három évtizede működő éttermet 395 millió forintos irányáron hirdették...
Huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt.
Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 10. heti, vasárnapi sorsolásán?
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.