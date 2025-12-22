2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hegyeshalmi határátkelőhely. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Autó

Tényleg teljesen megbénult Budapest: elképesztő, már több kilométeres a dugó a kamionos tüntetők miatt

Pénzcentrum
2025. december 22. 13:25

Fuvarozók tüntetése miatt jelentős torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé, ahol a kamionok és teherautók csak lépésben haladnak a főváros irányába.

Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, komoly fennakadások bénították meg hétfőn a fővárost. Az Útinform legfrissebb közlése szerint három kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s autóút csomópontjánál, a 15-ös és a 12-es kilométer között. A helyzet az M0-s autóút forgalmát is érinti, mindkét irányban feltorlódtak a járművek az M3-as autópályára való lehajtás előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Erre halad a kamionos tüntetés december 22-én

A fuvarozók Budapestre szervezett tüntetésére sajtóinformációk szerint mintegy kétezer teherautó és kamion vonulhat az M3-as autópálya felől az Árpád hídon át Budára, a demonstráció végül a Hősök terén zárul. A "Több, mint Kamionos" oldal hétfőn 12 óra után közzétett videóján jól látható, hogy csak lépésben halad a forgalom, miközben több tucat kamion és teherautó dudálva vonul a főváros felé.

Nem tudtak megállapodni

A fuvarozók a megemelt fuvardíjak ellen tüntetnek, miután hét érdekvédő szervezet közül egy elutasította a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által bejelentett útdíj-megállapodás érvényességét. A tárca közlése szerint "értetlenül áll" a döntés előtt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentett gyűlés miatt több helyen alakult ki torlódás és forgalomlassulás Budapesten, különösen az M3-as autópályán a Szilas pihenőnél, illetve az M0 körgyűrű felől az M3 autópályára, Budapest irányába lekanyarodó szakaszon.
Címlapkép: Getty Images
#autó #Budapest #autópálya #m0 #útdíj #m3 #forgalom #kamion #tüntetés #torlódás #fuvarozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:42
13:33
13:25
13:13
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
2025. december 22.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
2025. december 21.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
2 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
4 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
3 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
5
4 napja
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 13:02
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 11:33
Erre nagyon kevés magyar számított: bejelentette a NAV, igen komoly adóváltozások jönnek 2026-tól
Agrárszektor  |  2025. december 22. 13:36
Megjött a friss jelentés: ebben a térségben már havazik