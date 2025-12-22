Tényleg teljesen megbénult Budapest: elképesztő, már több kilométeres a dugó a kamionos tüntetők miatt

Fuvarozók tüntetése miatt jelentős torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé, ahol a kamionok és teherautók csak lépésben haladnak a főváros irányába.

Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, komoly fennakadások bénították meg hétfőn a fővárost. Az Útinform legfrissebb közlése szerint három kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s autóút csomópontjánál, a 15-ös és a 12-es kilométer között. A helyzet az M0-s autóút forgalmát is érinti, mindkét irányban feltorlódtak a járművek az M3-as autópályára való lehajtás előtt.

Erre halad a kamionos tüntetés december 22-én

A fuvarozók Budapestre szervezett tüntetésére sajtóinformációk szerint mintegy kétezer teherautó és kamion vonulhat az M3-as autópálya felől az Árpád hídon át Budára, a demonstráció végül a Hősök terén zárul. A "Több, mint Kamionos" oldal hétfőn 12 óra után közzétett videóján jól látható, hogy csak lépésben halad a forgalom, miközben több tucat kamion és teherautó dudálva vonul a főváros felé.

Nem tudtak megállapodni

A fuvarozók a megemelt fuvardíjak ellen tüntetnek, miután hét érdekvédő szervezet közül egy elutasította a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által bejelentett útdíj-megállapodás érvényességét. A tárca közlése szerint "értetlenül áll" a döntés előtt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentett gyűlés miatt több helyen alakult ki torlódás és forgalomlassulás Budapesten, különösen az M3-as autópályán a Szilas pihenőnél, illetve az M0 körgyűrű felől az M3 autópályára, Budapest irányába lekanyarodó szakaszon.