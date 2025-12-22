A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.
Tényleg teljesen megbénult Budapest: elképesztő, már több kilométeres a dugó a kamionos tüntetők miatt
Fuvarozók tüntetése miatt jelentős torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé, ahol a kamionok és teherautók csak lépésben haladnak a főváros irányába.
Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, komoly fennakadások bénították meg hétfőn a fővárost. Az Útinform legfrissebb közlése szerint három kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s autóút csomópontjánál, a 15-ös és a 12-es kilométer között. A helyzet az M0-s autóút forgalmát is érinti, mindkét irányban feltorlódtak a járművek az M3-as autópályára való lehajtás előtt.
Erre halad a kamionos tüntetés december 22-én
A fuvarozók Budapestre szervezett tüntetésére sajtóinformációk szerint mintegy kétezer teherautó és kamion vonulhat az M3-as autópálya felől az Árpád hídon át Budára, a demonstráció végül a Hősök terén zárul. A "Több, mint Kamionos" oldal hétfőn 12 óra után közzétett videóján jól látható, hogy csak lépésben halad a forgalom, miközben több tucat kamion és teherautó dudálva vonul a főváros felé.
Nem tudtak megállapodni
A fuvarozók a megemelt fuvardíjak ellen tüntetnek, miután hét érdekvédő szervezet közül egy elutasította a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által bejelentett útdíj-megállapodás érvényességét. A tárca közlése szerint "értetlenül áll" a döntés előtt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentett gyűlés miatt több helyen alakult ki torlódás és forgalomlassulás Budapesten, különösen az M3-as autópályán a Szilas pihenőnél, illetve az M0 körgyűrű felől az M3 autópályára, Budapest irányába lekanyarodó szakaszon.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált.
Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető.
A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban.
Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak
Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.
Súlyos hírt kapott rengeteg dolgozó: bérbefagyasztást jelentett be a multi, ez sokaknak nem fog tetszeni
A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be.
Brutális, ami az autópiacon történik: őrült tempoban hódítanak a kínaiak, érkeznek a filléres népautók
A kínai autógyártók példátlan tempóban hódítják meg az európai piacot: novemberben több mint kétszeresére növelték eladásaikat az előző év azonos időszakához képest.
A kormány rendeletmódosítási tervezete szerint 2026 januárjától emelkedik a műszaki vizsgák során fizetendő környezetvédelmi hozzájárulás díja.
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a magyar–osztrák határforgalmi együttműködést szabályozó, 2014-ben kötött megállapodás módosítását.
Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók...
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.