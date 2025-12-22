Brutális kaszára készül a Milan és az Inter: már csak ennek kell hozzá meglennie

A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna - írja a Football Italia.

Az AC Milan és az Inter megvásárolta a San Siro területét, beleértve a Stadio Meazzát is, és hamarosan bemutatják terveiket az új stadion építésére. A hírek szerint a két milánói klub évi 180 millió eurós bevételre számít a mérkőzésnapokon, miután elkészül az új létesítmény.

"Történelmi pillanat ez, amely bekerül az olasz labdarúgás történelemkönyveibe, mivel ez az első alkalom, hogy két klub összefogott egy ilyen nagy lépés megtételére" - nyilatkozta Marotta a DAZN Italiának novemberben, a megállapodás aláírása után.

"Tisztelettel kell lennünk e szerkezeti ikon iránt, amely nagy szenvedély és emlékek tárolója volt, így célunk egy új létesítmény építése, amely még sok csodálatos pillanat színhelye lehet" - tette hozzá az Inter vezérigazgatója.

A Gazzetta szerint a két klub 2030-ra szeretné felépíteni új otthonát. A Stadio Meazzát, más néven San Sirót már most is látogatják szurkolók a világ minden tájáról, és az új stadion elkészülte után még több látogatóra számítanak Olaszországban.