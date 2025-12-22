2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Brutális kaszára készül a Milan és az Inter: már csak ennek kell hozzá meglennie

Pénzcentrum
2025. december 22. 14:53

A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna - írja a Football Italia.

Az AC Milan és az Inter megvásárolta a San Siro területét, beleértve a Stadio Meazzát is, és hamarosan bemutatják terveiket az új stadion építésére. A hírek szerint a két milánói klub évi 180 millió eurós bevételre számít a mérkőzésnapokon, miután elkészül az új létesítmény.

"Történelmi pillanat ez, amely bekerül az olasz labdarúgás történelemkönyveibe, mivel ez az első alkalom, hogy két klub összefogott egy ilyen nagy lépés megtételére" - nyilatkozta Marotta a DAZN Italiának novemberben, a megállapodás aláírása után.

Olaszország  |  2025-2026
Serie A
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Inter Milan
33
2.
AC Milan
32
3.
Napoli
31
4.
AS Roma
30
5.
Juventus
29
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lautaro Martínez
(Inter Milan)
8
2.
Christian Pulisic
(AC Milan)
7
3.
Hakan Çalhanoğlu
(Inter Milan)
6
4.
Riccardo Orsolini
(Bologna)
6
5.
Nicolas Paz
(Como)
5
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.22.

"Tisztelettel kell lennünk e szerkezeti ikon iránt, amely nagy szenvedély és emlékek tárolója volt, így célunk egy új létesítmény építése, amely még sok csodálatos pillanat színhelye lehet" - tette hozzá az Inter vezérigazgatója.

A Gazzetta szerint a két klub 2030-ra szeretné felépíteni új otthonát. A Stadio Meazzát, más néven San Sirót már most is látogatják szurkolók a világ minden tájáról, és az új stadion elkészülte után még több látogatóra számítanak Olaszországban.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #sport #stadion #olaszország #bevétel #labdarúgás #építés #sportgazdaság #olasz foci #serie a

