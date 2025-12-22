A Nemzetközi Tenisz Integritás Ügynökség (ITIA) tizenkét éves eltiltással sújtotta Pan Zsen-lung kínai teniszezőt.
Brutális kaszára készül a Milan és az Inter: már csak ennek kell hozzá meglennie
A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna - írja a Football Italia.
Az AC Milan és az Inter megvásárolta a San Siro területét, beleértve a Stadio Meazzát is, és hamarosan bemutatják terveiket az új stadion építésére. A hírek szerint a két milánói klub évi 180 millió eurós bevételre számít a mérkőzésnapokon, miután elkészül az új létesítmény.
"Történelmi pillanat ez, amely bekerül az olasz labdarúgás történelemkönyveibe, mivel ez az első alkalom, hogy két klub összefogott egy ilyen nagy lépés megtételére" - nyilatkozta Marotta a DAZN Italiának novemberben, a megállapodás aláírása után.
"Tisztelettel kell lennünk e szerkezeti ikon iránt, amely nagy szenvedély és emlékek tárolója volt, így célunk egy új létesítmény építése, amely még sok csodálatos pillanat színhelye lehet" - tette hozzá az Inter vezérigazgatója.
A Gazzetta szerint a két klub 2030-ra szeretné felépíteni új otthonát. A Stadio Meazzát, más néven San Sirót már most is látogatják szurkolók a világ minden tájáról, és az új stadion elkészülte után még több látogatóra számítanak Olaszországban.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.