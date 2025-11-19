Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan

Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A streaming-szolgáltatások folyamatosan drágulnak, miközben a kínálatuk nem feltétlenül követi az áremelkedést, emiatt nem véletlen, hogy egyre többen keresnek olcsóbb alternatívákat, amelyek nem terhelik meg annyira a havi büdzsét. Szerencsére ma már több kevésbé ismert szolgáltatás is elérhető jóval kedvezőbb áron, ráadásul ezek a platformok sokszor különleges, máshol nem látható filmeket és sorozatokat kínálnak. Ezeket szedtük most össze.
A nagy streamingóriások – mint a Netflix, az HBO Max vagy a Disney+ – egyre emelkedő áraikkal sok nézőt késztetnek arra, hogy olcsóbb, mégis minőségi alternatívákat keressenek. Szerencsére ma már több olyan szolgáltatás is létezik, amelyek jóval pénztárcabarátabbak, és sokszor fele, sőt, harmad annyi áron elérhetőek, mégis izgalmas, sokszínű vagy épp rétegigényeket kiszolgáló tartalmat kínálnak.
Legyen szó művészfilmekről, magyar klasszikusokról, ingyenesen nézhető blockbusterekről, horror kínálatról vagy anime-univerzumról, ezek a platformok remek választást jelentenek azoknak, akik nem szeretnének havi több ezer forintot áldozni a streamingre. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb és legkedvezőbb árú lehetőségeket.
Cinego
Ezen a platformon nem a nagy hollywoodi kasszasikerek dominálnak, hanem a nemzetközi filmfesztiválok és a hazai művészmozik filmsikerei. Fontos számunkra, hogy csak minőségi, sokszor díjnyertes alkotások szerepeljenek a katalógusukban. Az előfizetés 1790 forintba kerül havonta, emellett van lehetőség kölcsönzésre, és a filmek letöltésére is.
A kölcsönzés 900 forint, és 30 napig nézhetjük meg a filmet közvetlenül a böngésződből. A letöltés pedig 1300 forint, ebben az esetben MP4 formátumban örökre a miénk marad a letöltött alkotás. A Cinego kínálata kifejezetten jó választás azoknak, akik a kereskedelmi szempontból kevésbé erősebb, de izgalmasabb és művészibb filmekre kíváncsiak.
Filmio
Egy másik remek opció a Filmio, amelyet a Nemzeti Filmintézet működtet. A platformon az elmúlt 120 év magyar filmalkotásainak jelentős része megtalálható, ráadásul a kínálatot folyamatosan bővítik.
A havi díj 1190 forint, ami jóval alatta van a nagy nemzetközi streamingcégek árazásának. Mindez azt jelenti, hogy olcsón tudunk hazai filmeket nézni, miközben támogatjuk a magyar filmes kultúrát. Van lehetőség filmek ajándékozására is már mindössze 350 forinttól, valamint a filmeket kölcsönzéses konstrukcióban is meg lehet vásárolni.
Rakuten TV
Aki ingyenes alternatívát keres, annak érdemes ránéznie a Rakuten TV kínálatára. Ez egy reklámokkal támogatott modell, tehát előfizetésre nincs szükség, mégis hozzáférhetünk egy válogatott filmkatalógushoz. Bár alapvetően nem a legfrissebb premierek uralják, időről időre bekerülnek meglepően jó címek (például a Dűne vagy a Deadpool filmek), így tökéletes választás lehet azoknak, akik csak alkalomszerűen szeretnének filmezni anélkül, hogy havi díjat fizetnének.
A platform emellett kölcsönzésre és megvásárlásra is kínál filmeket és sorozatokat. A kölcsönzés ára 799 és 999 forint között van, a vásárlásé pedig 1999 és 3999 forint között.
Scream!
Az egyik legérdekesebb streaming-platform a Scream!, amelyet kifejezetten a horrorrajongóknak szánnak. Az itt található szinte teljes kínálat a műfaj köré épül: találunk itt a klasszikus slasher-filmektől kezdve a modern pszichothrillereken át egészen a kultikus B-kategóriás, trash-horrorokig mindent.
A Scream! különösen azért népszerű, mert mindezt elérhető áron, havi 990 forintért kínálja, ráadásul 7 napig ingyenesen ki is próbálhatjuk a platformot. Ha valaki szereti a borzongást és olyan filmeket keres, amelyek máshol nem érhetők el, ez a szolgáltatás biztosan betalál.
Emellett még egy érv a szolgáltatás mellett, hogy minden hónapban páros mozijegy jár egy exkluzív premier előtti vetítésre minden aktív előfizetéssel rendelkező Scream előfizetőnek.
Crunchyroll
A Crunchyroll szintén rétegplatform, úgy definiálják magukat, mint a „világ legnagyobb igény szerinti anime gyűjteménye”, tehát itt elsősorban japán animékkel találkozhatunk, valamint egyéb kelet-ázsiai tartalommal, emellett többek közt zenét, videojátékokat és videócsatornákat is kínál.
Az árazása meglehetősen kedvező, 1890 forintért már előfizethetünk, és itt is van lehetőség a platform ingyenes kipróbálására.
Selekt TV
Az AMC Mikroból Selekttá avanzsált platformon élő sportközvetítések, filmek és sorozatok, gasztro és ismeretterjesztő tartalmak és gyermekműsorok is megtalálhatóak. A platformot megfelelő Telekom előfizetéssel lehet nézni, melynek mindenkori díját a TV szolgáltató állapítja meg.
A platformnak van egy ingyenes változata is, Selekt Light, amely mindenki számára díjmentesen érhető el, ugyanakkor itt már jóval szűkösebb a kínálat.
