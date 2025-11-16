Elképesztő téli csoda a Budapest Parkban – így készül a 2200 m²-es koripálya

A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.

Teljesen átalakul a Budapest Park, néhány hét alatt a koncerthelyszínből korcsolyapályát csinálnak. Mint mondták, az egész parkot csodálatos, téli ruhába öltöztetik majd fel.

A pálya hatalmas méretű lesz, több mint 2200 m2 alapterületű, a közepén egy karácsonyfával, ami körül lehet majd korcsolyázni.

Az előkészületeket azzal kezdték, hogy az arénatérből mindent kibontottak, ami a park üzemeléséhez szükséges, de a korcsolyapályánál csak akadályoz.

A korcsolypálya úgy készül el, hogy építenek egy homokozókeretet, amibe hordanak 1000 m3 murvát, a tetejére 5 cm hőszigetelés kerül, majd rá egy tófólia. A rajta lévő gumicsövekben áramlik a hűtőfolyadék, ami hűti az egész koripályát.