2025. november 16. vasárnap Ödön
12 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy felnőtt és egy gyermek korcsolyapárra néz, miközben a jégen áll.
Szórakozás

Elképesztő téli csoda a Budapest Parkban – így készül a 2200 m²-es koripálya

Pénzcentrum
2025. november 16. 11:36

A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.

Teljesen átalakul a Budapest Park, néhány hét alatt a koncerthelyszínből korcsolyapályát csinálnak. Mint mondták, az egész parkot csodálatos, téli ruhába öltöztetik majd fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pálya hatalmas méretű lesz, több mint 2200 m2 alapterületű, a közepén egy karácsonyfával, ami körül lehet majd korcsolyázni. 

Kapcsolódó cikkeink:

Az előkészületeket azzal kezdték, hogy az arénatérből mindent kibontottak, ami a park üzemeléséhez szükséges, de a korcsolyapályánál csak akadályoz. 

A korcsolypálya úgy készül el, hogy építenek egy homokozókeretet, amibe hordanak 1000 m3 murvát, a tetejére 5 cm hőszigetelés kerül, majd rá egy tófólia. A rajta lévő gumicsövekben áramlik a hűtőfolyadék, ami hűti az egész koripályát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

@budapestparkofficial

♬ eredeti hang - Budapest Park
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #park #műjégpálya #átalakítás #jég #korcsolya #korcsolyázás #szórakozás #építés #korcsolyapálya #jégpálya

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:09
11:36
11:03
10:24
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 16.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2025. november 15.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
3 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 10:01
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:03
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Agrárszektor  |  2025. november 16. 11:01
Bővült a választék: ezek a fajták hozhatnak új reményt a magyar földekre