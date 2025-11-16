Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, a járművek a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak.
Elképesztő téli csoda a Budapest Parkban – így készül a 2200 m²-es koripálya
A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
Teljesen átalakul a Budapest Park, néhány hét alatt a koncerthelyszínből korcsolyapályát csinálnak. Mint mondták, az egész parkot csodálatos, téli ruhába öltöztetik majd fel.
A pálya hatalmas méretű lesz, több mint 2200 m2 alapterületű, a közepén egy karácsonyfával, ami körül lehet majd korcsolyázni.
Az előkészületeket azzal kezdték, hogy az arénatérből mindent kibontottak, ami a park üzemeléséhez szükséges, de a korcsolyapályánál csak akadályoz.
A korcsolypálya úgy készül el, hogy építenek egy homokozókeretet, amibe hordanak 1000 m3 murvát, a tetejére 5 cm hőszigetelés kerül, majd rá egy tófólia. A rajta lévő gumicsövekben áramlik a hűtőfolyadék, ami hűti az egész koripályát.
Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, volt-e olyan szerencsés játékos, aki eltalálta mind a hat számot, elvitték-e a főnyereményt?
A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be.
Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Megnéztük, mely zenei streaming szolgáltatások a legnépszerűbbek Magyarországon, és mennyibe kerülnek ma az előfizetések.
A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/46. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak.
Döntött a parlament: betiltják a 16 év alattiak közösségi média használatát, hatalmas a felháborodás
Ausztrália december 10-től betiltja a 16 év alattiak közösségi média használatát, amire a platformok már készülnek.
Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál.
A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben.
Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11...
Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd forintos főnyereményt a 45. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.