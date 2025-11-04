Hamarosan nyit a Balaton-part kedvenc téli attrakciója - itt a pontos dátum

November 29-én újra megnyitja kapuit a Fonyódi Vigadó tér-n felépített műjégpálya. Idén nagyobb lesz az előző évinél, középen külön korcsolyázó „folyosóval”, gyermek gyakorló résszel, és izgalmas gasztronómiai attrakciókkal is várják a családokat.

A jégpályát a Vigadó téren, a fonyódi kikötő mellett alakítják ki. A szervezők azt ígérik, hogy a korcsolyázók most egy látványosabb és tágasabb pályán csúszhatnak majd, középen egy elkerített, biztonságos gyakorlórész is helyet kap a legkisebbeknek. A nagyobbak körbe tudják majd korcsolyázni a „gyerekrészt”, így egyszerre élvezhetik a pályát a család minden tagjai.

A jégpálya Facebook-oldalán már megosztottak egy mesterséges intelligencia által készített látványtervet, amely bemutatja, milyen lesz az idei fonyódi jégvilág a Balaton partján. A szervezők gasztronómiai újdonságokat és egyedülálló attrakciókat is ígérnek, így a műjégpálya nemcsak sportolásra, hanem kikapcsolódásra is hívja majd a téli hónapokban a helyieket és a turistákat.

A fonyódi jégpálya az elmúlt években a Balaton téli életének egyik legnépszerűbb helyszínévé vált, ahol minden korosztály megtalálja a maga élményét. A szervezők célja, hogy a szezon ezúttal is február végéig tartson, időjárástól függően.