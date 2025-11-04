A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere...
Hamarosan nyit a Balaton-part kedvenc téli attrakciója - itt a pontos dátum
November 29-én újra megnyitja kapuit a Fonyódi Vigadó tér-n felépített műjégpálya. Idén nagyobb lesz az előző évinél, középen külön korcsolyázó „folyosóval”, gyermek gyakorló résszel, és izgalmas gasztronómiai attrakciókkal is várják a családokat.
A jégpályát a Vigadó téren, a fonyódi kikötő mellett alakítják ki. A szervezők azt ígérik, hogy a korcsolyázók most egy látványosabb és tágasabb pályán csúszhatnak majd, középen egy elkerített, biztonságos gyakorlórész is helyet kap a legkisebbeknek. A nagyobbak körbe tudják majd korcsolyázni a „gyerekrészt”, így egyszerre élvezhetik a pályát a család minden tagjai.
A jégpálya Facebook-oldalán már megosztottak egy mesterséges intelligencia által készített látványtervet, amely bemutatja, milyen lesz az idei fonyódi jégvilág a Balaton partján. A szervezők gasztronómiai újdonságokat és egyedülálló attrakciókat is ígérnek, így a műjégpálya nemcsak sportolásra, hanem kikapcsolódásra is hívja majd a téli hónapokban a helyieket és a turistákat.
A fonyódi jégpálya az elmúlt években a Balaton téli életének egyik legnépszerűbb helyszínévé vált, ahol minden korosztály megtalálja a maga élményét. A szervezők célja, hogy a szezon ezúttal is február végéig tartson, időjárástól függően.
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.