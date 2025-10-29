Tallinn karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Minden évben látogatók százezrei keresik fel Észtország fővárosát, Tallinnt, hogy részt vehessenek Európa legszebb karácsonyi vásárjainak egyikén. A tallinni karácsonyi vásár 2025 évében november 21-én nyílik meg és egészen december 28-ig várja a látogatókat a történelmi belvárosban. Nézzük, mi mindent érdemes tudnunk a tallinni adventi vásár megrendezéséről, melyek a legszebb látnivalók Tallinnban és hogyan, mennyiért tudunk eljutni ide a legegyszerűbben!

Cikkünkben annak jártunk utána, mikor lesz a tallinni karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Tallinnban. Amellett, hogy megtudhatod, miért tartozik a tallinni adventi vásár Európa legkedveltebb téli úti céljai közé, azt is eláruljuk, hogyan tudunk a lehető legegyszerűbben elutazni ide, és hogy mennybe kerül egy repülőjegy 2025 decemberében Tallinnba.

Tallinn karácsonyi vásár 2025

Évente mintegy 200 000 látogató keresi fel Európa egyik legszebb karácsonyi vásárját az észt fővárosban, Tallinnban. A történelmi belvárosban, a Városháza téren megrendezett adventi vásár központi eleme az óriási karácsonyfa: ezt tartják Európa legrégebbi karácsonyfájának, ugyanis a karácsonyfa állítás hagyománya egészen 1441-ig nyúlik vissza a városban. Szokás szerint a Mikulásnak is üzenhetünk innen, a téren ugyanis megtaláljuk a postaládáját, de mi magunk is ellátogathatunk hozzá, a Jőuluvana piaci kis kunyhójába.

A látogatókat minden évben színes karácsonyi programok várják: többek között felülhetünk a karácsonyfákkal és fényfüzérekkel feldíszített vásár központjában található adventi körhintára, korcsolyázhatunk az óvárosban felállított jégpályán és megnézhetjük a tallinni adventi vásár zenés és táncos fellépőit. A legtöbb európai karácsonyi vásárhoz hasonlóan itt is megkóstolhatjuk a hagyományos forró italokat és autentikus karácsonyi ételeket (Észtországban ez a véres hurka savanyú káposztával, illetve a mézeskalács), emellett vásárolhatunk kézműves ajándékokat is.

A tallinni karácsonyi vásár 2025 évi nyitvatartása

A karácsonyi vásár Tallinnban 2025. november 21-én (pénteken) nyitja meg kapuit és egészen december 28-ig (vasárnapig) nyitva tart. Ez a nyitvatartási idő európai viszonylatban hosszúnak számít, ugyanis a legtöbb karácsonyi vásár csak november utolsó hétvégéjén nyílik meg és legkésőbb szenteste bezár.

Hol lesz a karácsonyi vásár Tallinnban?

A tallinni adventi vásár helyszíne a belvárosi Raekoja plats (Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond), azaz a Városháza tér. Innen gyalogtávolságra megközelíthetők a város karácsonyi díszbe öltöztetett parkjai és híres történelmi látnivalói.

Tallinn repülőjegy árak 2025: hogyan juthatunk el Tallinnba?

Tallinnba a legegyszerűbben repülővel tudunk eljutni, ugyanis a legtöbb utazó számára autóval vagy tömegközlekedéssel Észtország már túl messze van. Az adventi időszakban Budapestről Tallinnba közvetlen fapados repülőjárattal is elrepülhetünk, az út hossza nagyjából 2 óra 20 perc. A tallinni repülőjegy árak egy felnőtt oda-vissza útját tekintve 30 000-50 000 Ft között mozognak, azonban az árakat minden esetben befolyásolja a választott időpont, az aktuális kedvezmények, illetve a repülőjegy mellé igénybe vett extra szolgáltatások.

Látnivalók Tallinnban: ezt ne hagyd ki, ha az észt fővárosban jársz!

Tallinn egész évben kedvelt úti célja az északi Hanza-városok rajongóinak: a város a Balti-tenger partján fekszik, a Tallinn-öbölben, innen akár komppal is átkelhetünk a finn fővárosba, Helsinkibe. Az első számú helyi látnivaló az óváros (itt található a tallinni karácsonyi vásár is), ami egyike az UNESCO Világörökség helyszíneinek – itt egészen az 1300-as évek óta fennálló középkori épületeket és szűk utcácskákat találunk.

A híres látnivalók közé tartozik a tallinni adventi vásár mellett az egykori várfal és a Kök ágyútorony, a Vabaöhumuuseum (Észt Szabadtéri Múzeum, egy híres skanzen) és a Tengerészeti Múzeum, a Szent Katalin passzázs, továbbá a Pirita kolostor is. A városban számos híres templomot találunk (a leghíresebb a Aleksander Nevski templom), emellett érdemes megnézni a Botanikus kertet, a látképet a magasból pedig a tallinni TV-torony tetejéről csodálhatjuk meg. Érdemes megtekinteni továbbá a Kadriorg Palotát és melegebb időben a városi parkokat is.