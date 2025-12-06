2025. december 6. szombat Miklós
6 °C Budapest
Euros, the european money
Szórakozás

Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat

Pénzcentrum
2025. december 6. 07:53

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/49. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most volt telitalálat, valaki 10 millió eurót nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 49. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 49. játékhéten, pénteken:

1; 4; 18; 22; 24; 6; 10.

Az Eurojackpot sorsoláson volt telitalálatos szelvény: Európában valaki 10 millió eurót nyert az 5+2 találattal!

A legnagyobb magyar nyeremény a 4+2 nyerőosztályban született, ketten is örülhetnek a 2 567 840 forintos nyereménynek. Rajtuk kívül még kb. 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton. A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 10 millió euró, azaz kb. 3,8 milliárd forint lesz. 

Címlapkép: Getty Images
