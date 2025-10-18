Október 29-én közelíti meg legjobban a Napot a 3I/ATLAS üstökös, mely soha többé nem tér vissza, ez az egy
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben
Kihúzták az Ötöslottó 2025/42. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 43. héten már 590 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
A 40. héten elvitték az ötöslottó főnyereményét, több mint 1,5 milliárd forintot, így ezen a héten 395 millió forint volt a tét a sorsoláson. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.
Az ötös lottó mai, 42. heti nyerőszámai 2025-ben emelkedő számsorrendben:
3; 25; 32; 55; 74.
Ezen a játékhéten (42.) nem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 590 millió forint lesz az Ötöslottón.
5 találatos szelvény 2 sorsolás óta nem volt.
További nyeremények az Ötöslottón a 42. héten:
- 4 találat: egyenként 1 163 940 Ft
- 3 találat: egyenként 16 620 Ft
- 2 találat: egyenként 2 520 Ft
Jokerszám: 464526
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 43. héten 45 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
