Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben

Kihúzták az Ötöslottó 2025/42. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 43. héten már 590 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

A 40. héten elvitték az ötöslottó főnyereményét, több mint 1,5 milliárd forintot, így ezen a héten 395 millió forint volt a tét a sorsoláson. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.

Az ötös lottó mai, 42. heti nyerőszámai 2025-ben emelkedő számsorrendben:

3; 25; 32; 55; 74.

Ezen a játékhéten (42.) nem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 590 millió forint lesz az Ötöslottón.

5 találatos szelvény 2 sorsolás óta nem volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

További nyeremények az Ötöslottón a 42. héten:

4 találat: egyenként 1 163 940 Ft

3 találat: egyenként 16 620 Ft

2 találat: egyenként 2 520 Ft

Jokerszám: 464526

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 43. héten 45 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon