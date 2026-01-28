Szilágyi János: az évek alatt összegyűjtött megtakarításainkból élünk

Szilágyi János, a 89 éves volt televíziós riporter a BEST magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogy anyagi gondok nélkül él nyugdíjasként, és a szabadidejét olvasással, rejtvényfejtéssel, valamint kulturális programokkal tölti, szemlézte a 24.hu.

Szilágyi János a BEST magazinnak adott interjújában elmondta, hogy ma már ritkán ismerik fel az utcán, ami szerinte teljesen logikus. „A nevem, az egykori tevékenységem és a szakmai tudásom a fiatalabbak körében már nem sokat jelent” – fogalmazott.

A reflektorfényhez való viszonyáról így beszélt: „A reflektorfényt soha a büdös életben nem használtam ki, és nem is éltem vissza vele. Soha nem tartottam magam többre másoknál.”

Anyagi helyzetét illetően Szilágyi János hozzátette, hogy egész életében jól keresett, így nincsenek gondjaik: „Az évek alatt összegyűjtött pénzünkből élünk, így nem kell sehol munkáért kopogtatnom. Ráérő nyugdíjasként jól megvagyok itthon, a családommal és a barátaimmal.”

Szabadidejét olvasással, rejtvényfejtéssel, színház- és mozilátogatással tölti, és igyekszik úgy alakítani a napjait, hogy teljen az idő.