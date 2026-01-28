2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
zsebpénz megtakarítások, pénzügyi kiadások.
Szórakozás

Szilágyi János: az évek alatt összegyűjtött megtakarításainkból élünk

Pénzcentrum
2026. január 28. 13:34

Szilágyi János, a 89 éves volt televíziós riporter a BEST magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogy anyagi gondok nélkül él nyugdíjasként, és a szabadidejét olvasással, rejtvényfejtéssel, valamint kulturális programokkal tölti, szemlézte a 24.hu.

Szilágyi János a BEST magazinnak adott interjújában elmondta, hogy ma már ritkán ismerik fel az utcán, ami szerinte teljesen logikus. „A nevem, az egykori tevékenységem és a szakmai tudásom a fiatalabbak körében már nem sokat jelent” – fogalmazott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A reflektorfényhez való viszonyáról így beszélt: „A reflektorfényt soha a büdös életben nem használtam ki, és nem is éltem vissza vele. Soha nem tartottam magam többre másoknál.”

Anyagi helyzetét illetően Szilágyi János hozzátette, hogy egész életében jól keresett, így nincsenek gondjaik: „Az évek alatt összegyűjtött pénzünkből élünk, így nem kell sehol munkáért kopogtatnom. Ráérő nyugdíjasként jól megvagyok itthon, a családommal és a barátaimmal.”

Szabadidejét olvasással, rejtvényfejtéssel, színház- és mozilátogatással tölti, és igyekszik úgy alakítani a napjait, hogy teljen az idő.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #celeb #nyugdíjas #interjú #szabadidő #anyagi helyzet #szórakozás #életmód #színház #megtakarítások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:10
14:03
13:53
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
5
2 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelemrugalmasság
Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 13:03
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Agrárszektor  |  2026. január 28. 13:29
Itt a drágulás eredménye: már nem olyan jó üzlet az élelmiszer?