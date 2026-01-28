2026. január 28. szerda Károly, Karola
Rendőrségi lámpa a német rendőrség parkoló civil autóján
Szórakozás

Majka a rendőrségen: új részletek kerültek elő az ittas vezetési ügyben

Pénzcentrum
2026. január 28. 19:15

Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták - írta a Blikk.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság legfrissebb tájékoztatása szerint járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki Majkát január 27-én. A rendőrség kezdeményezte a vezetői engedélye használatának szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal határozatban el is rendelt.

Az ügy tavaly december közepén kezdődött, amikor a népszerű előadót egy éjszakai rendőri igazoltatás során ittasan kapták a volán mögött. A történtek után Majka közösségi oldalán ismerte el, hogy alkoholfogyasztást követően ült autóba, majd röviddel indulás után megállították a rendőrök.

Az énekes-műsorvezető akkor nyilvánosan is bocsánatot kért a történtekért. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy mérhetetlenül sajnálja az esetet, vállalja a következményeket, és nincs mentség a tettére.

A BRFK hivatalos közlése szerint a nyomozók 2026. január 27-én hallgattak ki egy férfit gyanúsítottként járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt. A rendőrök már korábban kezdeményezték a vezetési jogosultság szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal határozattal elrendelt.

Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a rapper ellen járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt nyomoznak.

Címlapkép: Getty Images
