Fókuszban a krízishelyzetben lévő édesanyák: ilyen jótékonységi esemény még nem volt Budapesten

Harmincéves fennállását ünnepli a Bölcső Alapítvány, amely ebből az alkalomból 2026. február 14-én megrendezi első nagyszabású jótékonysági eseményét, a Bölcső Bált.

A Bölcső Alapítvány három évtizede dolgozik azon, hogy segítséget nyújtson a válsághelyzetbe került kismamáknak, valamint támogassa az örökbeadási folyamatot. Munkájuk eredményeként eddig több mint 1800 édesanya kapott támogatást abban, hogy gyermekeik biztonságos, szerető és megbízható családban nőhessenek fel. Az alapítvány tevékenysége csendes, mégis felbecsülhetetlen értékű: életeket formál, jövőket teremt.

A jótékonysági bál célja, hogy az alapítvány munkája tovább fejlődhessen, és még szélesebb körben hívja fel a figyelmet a nehéz helyzetben lévő édesanyák támogatásának fontosságára. Az esemény teljes bevételét a Bölcső Alapítvány tevékenységének finanszírozására fordítják.

A Hungexpo által biztosított helyszínen 2026. február 14-én megrendezett bál kapui 17:30 órakor nyílnak meg. Az est Semi-Formal/Business dress code mellett zajlik, a vendégeket 10 fős asztaloknál, háromfogásos vacsorával, színvonalas fellépőkkel és változatos programokkal várják. A hangulatról a Jazz Quartet gondoskodik, az est során pedig egy meglepetés sztárvendég is színpadra lép.

Az esemény fővédnöke Miklósa Erika, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, míg a bál műsorvezetője Balogh Edina színésznő lesz.

A rendezvényhez vállalatok számára különböző szponzorációs csomagok is elérhetők, amelyek lehetőséget biztosítanak az ügy társadalmi támogatására és az esemény színvonalának emelésére. Az Alapítvány közhasznú szervezet, így a vállalatok a támogatásaikhoz adományozási igazolást kapnak az adókedvezmények igénybevételéhez. Azok számára pedig, akik személyesen nem tudnak részt venni az esten, támogatói jegy vásárlásával is adott a segítségnyújtás lehetősége.

A Bölcső Bálon való részvétellel, szponzorációval vagy támogatói jegy vásárlásával bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy a Bölcső Alapítvány a jövőben még több édesanyának és újszülöttnek biztosíthasson esélyt egy biztonságos, szeretetteljes életre.