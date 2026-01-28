2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Újra dalokat ír Bereményi Géza: ki nem találod, ki most a szerzőtársa
Szórakozás

Újra dalokat ír Bereményi Géza: ki nem találod, ki most a szerzőtársa

Pénzcentrum
2026. január 28. 14:51

Bereményi Géza 80 éves korában már nem tervez új regényt írni, de dalszerzőként továbbra is aktív, jelenleg Cseh Tamás fiának ír dalszövegeket.

A 80. születésnapját ünneplő Bereményi Géza nemrég a Telexnek adott interjút. Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel, de a korábban tervezett folytatás már nem fog elkészülni.

"Nincs olyan műfajom, amelyiken ne szólalnék meg szívesen, csak van, amire már tudom, hogy képtelen vagyok. Képtelen vagyok hosszú prózát írni, nem tudom már úgy összeszedni magam. Hiányzik a lelkesedésem a hosszabb műfajhoz, mintha a teherbírásom csökkent volna" – nyilatkozta az író.

Bereményi dalszerzőként azonban továbbra is aktív, jelenleg Cseh Tamás fiának ír dalszövegeket. "Cseh Andrással való váratlan viszonyunk nagy megrázkódtatás volt mindkettőnknek. [...] Cseh Andrásnak írni egy dráma számomra. Kisgyerekkorából ismertem, amikor még az ujját szopta, de most felnőtt emberként, 44 évesként találkoztunk – és kiderült, hogy gitározik.

"Megkértem ugyanúgy, mint az apját, hogy játsszon egy dallamot. Olyan volt, mint egy szellemidézés - csak ő sokkal magasabb és másmilyenebb, mint a Tamás. Az idők elmúltak, és egészen más dalszövegeket írok most" – árulta el Bereményi

Címlapkép forrása: Fortepan/Erdei Katalin
#könyv #interjú #zene #kultúra #szórakozás #zenész #művészet #művész #író #könyvek #irodalom

