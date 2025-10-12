2025. október 12. vasárnap Miksa
jane austen
Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű!

Pénzcentrum
2025. október 12. 18:01

A regényirodalom megkerülhetetlen alakja, Jane Austen születésének 250 évfordulóját ünnepeljük 2025-ben. A Jane Austen-emlékév alkalmából a mai kvíz során a regényekkel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. A 10 ponthoz viszont nem elég, ha milliószor láttad az 1995-ös BBC-s Büszkeség és balítélet sorozatot! A többi művet is érdemes ismerni.

1/10 kérdés
Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel! Az alábbiak közül melyik egy Jane Austen-regény címe?
Meggyőző érvek
Elfújta a szél
Édesek és mostohák
Kisasszonyok
2/10 kérdés
A pénzügyeket sem lehet megkerülni! Hány font volt Mr. Darcy éves jövedelme a Büszkeség és balítélet története szerint?
5 ezer font
10 ezer fornt
20 ezer font
50 ezer font
3/10 kérdés
Melyik szereplő nem lelkész, pap az alábbiak közül a regényekben?
Mr. Elton
Charles Bingley
Henry Tilney
Mr. Collins
4/10 kérdés
Hány testvére volt Elizabeth Bennettnek?
4
3
5
6
5/10 kérdés
Kije Emma Woodhouse karakterének George Knightley a történet kezdetén?
unokatestvére
a nővérének a sógora
titkos jegyese
távoli rokona, aki ráteheti kezét az örökségre
6/10 kérdés
Melyik Jane Austen hősnőt veszi el végül feleségül Edward Ferrars?
Elinor Dashwood
Emma Woodhouse
Fanny Price
Anne Elliot
7/10 kérdés
Melyik szereplő játszik hárfán az alábbiak közül?
Jane Fairfax
Lucy Steele
Mary Crawford
Margaret Dashwood
8/10 kérdés
Melyik Lady A mansfieldi kastély szereplője?
Lady Dalrymple
Lady Russell
Lady Catherine de Bourgh
Lady Bertram
9/10 kérdés
Melyik színésznő nem volt 2025-ig egy Jane Austen-regény filmadaptációjának sem a főszereplője az alábbiak közül?
Keira Knightley
Dakota Johnson
Anya Taylor-Joy
Florence Pugh
10/10 kérdés
Mi volt annak a 2019-ben indult sorozatnak a címe, amely Jane Austen egyik befejezetlen műve alapján készült?
Sanditon
Belgravia
Bridgerton
Downtown Abbey
Címlapkép: Getty Images
#könyv #film #sorozat #kultúra #évforduló #művészet #filmek #sorozatok #kvíz #könyvek #irodalom #irodalmi kvíz #könyves kvízek

