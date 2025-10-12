Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A regényirodalom megkerülhetetlen alakja, Jane Austen születésének 250 évfordulóját ünnepeljük 2025-ben. A Jane Austen-emlékév alkalmából a mai kvíz során a regényekkel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. A 10 ponthoz viszont nem elég, ha milliószor láttad az 1995-ös BBC-s Büszkeség és balítélet sorozatot! A többi művet is érdemes ismerni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű! 1/10 kérdés Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel! Az alábbiak közül melyik egy Jane Austen-regény címe? Meggyőző érvek Elfújta a szél Édesek és mostohák Kisasszonyok Következő kérdés 2/10 kérdés A pénzügyeket sem lehet megkerülni! Hány font volt Mr. Darcy éves jövedelme a Büszkeség és balítélet története szerint? 5 ezer font 10 ezer fornt 20 ezer font 50 ezer font Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik szereplő nem lelkész, pap az alábbiak közül a regényekben? Mr. Elton Charles Bingley Henry Tilney Mr. Collins Következő kérdés 4/10 kérdés Hány testvére volt Elizabeth Bennettnek? 4 3 5 6 Következő kérdés 5/10 kérdés Kije Emma Woodhouse karakterének George Knightley a történet kezdetén? unokatestvére a nővérének a sógora titkos jegyese távoli rokona, aki ráteheti kezét az örökségre Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik Jane Austen hősnőt veszi el végül feleségül Edward Ferrars? Elinor Dashwood Emma Woodhouse Fanny Price Anne Elliot Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik szereplő játszik hárfán az alábbiak közül? Jane Fairfax Lucy Steele Mary Crawford Margaret Dashwood Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Lady A mansfieldi kastély szereplője? Lady Dalrymple Lady Russell Lady Catherine de Bourgh Lady Bertram Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik színésznő nem volt 2025-ig egy Jane Austen-regény filmadaptációjának sem a főszereplője az alábbiak közül? Keira Knightley Dakota Johnson Anya Taylor-Joy Florence Pugh Következő kérdés 10/10 kérdés Mi volt annak a 2019-ben indult sorozatnak a címe, amely Jane Austen egyik befejezetlen műve alapján készült? Sanditon Belgravia Bridgerton Downtown Abbey Eredmények

Címlapkép: Getty Images

