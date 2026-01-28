Az orosz gyökerű Dodo Pizza nemzetközi pizzérialánc mesterfranchise-megállapodás keretében lép be a magyar piacra.
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja. A kiváló és érdemes művész halálhírét Bodrogi Gyula erősítette meg - tudósított az AC News.
A hírek szerint a színésznő hosszú időn át küzdött betegségével. Halála így is váratlanul érte művésztársait és a színházi szakmát.
Voith Ágnes a magyar színházművészet meghatározó alakja volt, aki színésznőként és rendezőként egyaránt maradandót alkotott. Pályafutását a szakmai igényesség és a színpad iránti alázat jellemezte. Színpadi alakításaiban karakteres, erős női figurákat formált meg, rendezőként pedig precíz, következetes munkamódszerével vívott ki elismerést a szakmában.
Egy héttel ezelőtt el tudtam tőle búcsúzni, mindenről tudtunk. Tudtunk a betegségéről. Sok időt töltött kórházban, mégis váratlanul ért minket a halála – mondta a hírt megerősítő Bodrogi Gyula színművész, Voith egykori férje.
Művészi munkásságát az intellektuális megközelítés, az érzelmi mélység és a kifinomult arányérzék együttes jelenléte tette egyedivé. Bár nem törekedett a közfigyelem középpontjába kerülni, szakmai teljesítményével a hazai színházi élet megkerülhetetlen szereplőjévé vált.
