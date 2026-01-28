2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyászhír
Szórakozás

Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági

Pénzcentrum
2026. január 28. 10:33

Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja. A kiváló és érdemes művész halálhírét Bodrogi Gyula erősítette meg - tudósított az AC News.

A hírek szerint a színésznő hosszú időn át küzdött betegségével. Halála így is váratlanul érte művésztársait és a színházi szakmát. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Voith Ágnes a magyar színházművészet meghatározó alakja volt, aki színésznőként és rendezőként egyaránt maradandót alkotott. Pályafutását a szakmai igényesség és a színpad iránti alázat jellemezte. Színpadi alakításaiban karakteres, erős női figurákat formált meg, rendezőként pedig precíz, következetes munkamódszerével vívott ki elismerést a szakmában.

Egy héttel ezelőtt el tudtam tőle búcsúzni, mindenről tudtunk. Tudtunk a betegségéről. Sok időt töltött kórházban, mégis váratlanul ért minket a halála – mondta a hírt megerősítő Bodrogi Gyula színművész, Voith egykori férje.

Művészi munkásságát az intellektuális megközelítés, az érzelmi mélység és a kifinomult arányérzék együttes jelenléte tette egyedivé. Bár nem törekedett a közfigyelem középpontjába kerülni, szakmai teljesítményével a hazai színházi élet megkerülhetetlen szereplőjévé vált.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #halál #színész #kultúra #szórakozás #művészet #színésznő #színház #művész #halálhír #gyászhír

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:22
11:16
11:05
10:45
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
5
2 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
PÉNZÜGYI KISOKOS
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:05
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 06:28
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
Agrárszektor  |  2026. január 28. 10:33
Tesztelték a gazdaság teheneit: őrület, mit találtak az egyik állatban