Vadonatúj módszerrel vadásszák a csalók gyanútlan áldozatukat: be ne dőlj!

Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat, majd banki adatokat próbálnak kicsalni tőlük. Egy baranyai lakos tapasztalata alapján a csalók fenyegetésektől sem riadnak vissza.

Egy baranyai lakos szeptember közepén arról számolt be a Bama.hu-nak, hogy telefonon értesítették: állítólag 500 ezer forintos nyereményben részesült, amelyet a Tesco, Aldi vagy Lidl valamelyikében történt vásárlása után sorsoltak ki számára - írja a Sonline.

A hívás már önmagában gyanút keltett az érintettnél, különösen amikor a vonal túlsó végén lévő személy bankszámlaszámot és egyéb személyes adatokat kezdett kérni tőle.

A történet azonban nem ért véget a hívás megszakításával. Az olvasó beszámolója szerint a csalók ezután különböző telefonszámokról folyamatosan próbálták elérni. Volt, hogy banki alkalmazottnak adták ki magukat, trágár kifejezéseket használtak, sőt, fenyegetéseket is megfogalmaztak, miszerint "megtalálják" az áldozatot.

Az érintett, Tünde úgy döntött, nyilvánosságra hozza esetét, hogy figyelmeztesse a lakosságot: semmilyen körülmények között ne adjanak ki személyes vagy banki adatokat ismeretleneknek telefonon keresztül.