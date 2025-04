Újabb fordulat a Till Tamás-gyilkosság ügyében: hihetetlen, mivel állt elő F. János védője

Továbbra is letartóztatásban maradhat az a 40 éves budapesti férfi, akit a 24 évvel ezelőtt meggyilkolt 11 éves Till Tamás ügyében gyanúsítanak. Az ügyészség a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta, míg a védelem szerint a bűncselekmény már elévült.

Négyessyné Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője lapunk megkeresésére válaszolva azt mondta, hogy az ügyészség arra tett indítványt, hogy június 14-ig hosszabbítsák meg a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását.

Hódos Attila, a minősített emberöléssel gyanúsított férfi ügyvédje az üggyel kapcsolatos érdeklődésünkre azt mondta, hogy továbbra is tartják azt a véleményüket, hogy ez a bűncselekmény elévült, és ezt a korábbi miniszteri indoklás is tartalmazza, amit a jogtudomány is átvett.

Till Tamás 11 éves volt, amikor 2000. május 28-án reggel elment kerékpárjával egy vadasparkba lovagolni, de sohasem tért haza. Pár hónappal később egy kamionos megtalálta a gyermek biciklijét annak az esztergályosnak, V. Józsefnek a bajai ingatlanánál, akinek a házából idén nyáron előkerültek a gyerekcsontok.

Az tavaly decemberben derült ki, hogy F. János ölhette meg Till Tamást. F. János 2000. május 24-én 16 éves volt, és V. József tanyáján dolgozott. Az úton találkozott Till Tamással, aki segítséget kért tőle. F. János a műhelynél lévő fatárolóban puszta kézzel bántalmazta, majd egy ácskapoccsal végzett a kisfiúval. A gyermek holttestén borda-, koponya- és csigolyatörést találtak, melyek bántalmazásból származtak.

A gyanúsítás szerint F. János a holttestet egy talicskán áttolta a melléképületbe, majd elásta, mert tudta, hogy a tanya tulajdonosa, V. József le akarta azt betonozni. Egyébként F. János volt az, aki a nyáron az ügyészségen korábbi barátja és a munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a tanúkénti kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett.

A férfi a gyanúsítotti kihallgatásán viszont már tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette azt a nyilatkozatát, amit a terhére rónak.