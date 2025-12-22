A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak.
Durva, ami kiderült az internetező magyarokról: te is ilyen sokat lógsz a Youtube-on, TikTokon?
A magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) YouTube-kutatásából. A felmérés arra is rávilágít, hogy a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat.
A magyar lakosság mintegy 90 százaléka hetente, majdnem a fele pedig naponta néz videókat, elősorban okostelefonon – derül ki az NMHH kutatásából. Átlagosan a nap bő egytizedét – több, mint két és fél órát – töltjük a neten elérhető mozgóképes tartalmak fogyasztásával kikapcsolódás gyanánt, vagy azért, hogy kitöltsük a várakozás és az utazás amúgy „haszontalan” idejét. Gyakori, hogy egy-egy technikai probléma – például a számítógépes beállítások – megoldásához keresünk videókat, ezt sokan ugyanis hatékonyabbnak tartják egy szakértő megkérdezésénél.
A kutatás rávilágít, hogy a férfiak többször indítanak el videókat a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a barátaikkal szeretik nézni a filmeket. Utóbbiak előszeretettel választanak videós tartalmakat a monoton háztartási munkákhoz is. A magyarok képernyőidejéről egy idei interjúban a Pénzcentrumnak is beszélt bővebben Ságvári Bence, digitális szociológus.
A videómegosztók közül a YouTube dominanciája tapasztalható az ismertség, a kedveltség és a használat tekintetében egyaránt. Szinte minden második válaszadó napi szinten használja ezt az online felületet információszerzésre, illetve zenehallgatásra is. A legnagyobb videómegosztó platformon elérhető, általában 5-20 perc hosszúságú videók a napi átlagosan több mint két és fél órás online videónézésből majdnem két órát tesznek ki.
A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él. Ez a videómegosztó mára megkerülhetetlenné vált, mivel minden médium és tartalomgyártó igyekszik jelen lenni rajta: a válaszadók több mint kétharmada szerint ez egy presztízzsel bíró, megbízható, egyszerű és szerethető csatorna, amelyen a család minden tagja megtalálja a neki megfelelő tartalmat.
A kutatás során a résztvevők egy játékos feladat keretében személyiséget és életkort rendeltek az egyes videóplatformokhoz. A YouTube-ot egy negyven év körüli, tehetős személyként írták le, akihez a többiek igazodnak.
A TikTok ezzel szemben egy izgága kamaszként jelent meg, akinek izgalmas jövőt jósoltak. Ez segített feltárni a hozzájuk kapcsolódó érzelmi viszonyulást, ami mélyebb szinten befolyásolja a használati szokásokat.
Az, hogy a különböző korosztályok eltérő módon viszonyulnak a videómegosztó platformokhoz, nemcsak a preferenciában, hanem a tartalomfogyasztás módjában és céljában is megmutatkozott. A kutatásban a gyermekek médiahasználati szokásairól a szülők számoltak be. Kiderült, hogy a gyerekek leggyakrabban a Videa-n és a YouTube-on néznek rajzfilmeket, sokszor a szüleikkel együtt, így a videofilm-nézés több közös időtöltésnél, hiszen a kulturális minták továbbadására is alkalmat teremt.
2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 1 milliárd 40 millió forintért szállhattak harcba a játékosok.
Itt a matematikus titkos trükkje: így lehet a legtökéletesebben becsomagolni a karácsonyi ajándékot - nem csak dobozokkal működik
A karácsonyi ajándékcsomagolás sokak számára inkább küzdelem, mint öröm, különösen a szokatlan formájú meglepetések esetében
A tévéműsort 2025-ben már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni.
Az elmúlt öt évben a hazai utazócirkuszok mintegy fele szűnt meg, az elsőszámú felelős a koronavírus járvány volt, ám a magas üzemeltetési költségek is szerepet...
Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a jövő szombati sorsolást, ilyen csak nagyon ritkán van
Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szilveszteri Szuperlottóra.
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Magyarországon már november elejétől érezhetően nő a karácsonyi filmek iránti online érdeklődés a Google Trends adatai szerint.
Újabb budapesti szórakozóhelyhez vonultak ki a rendőrök: egy fiatal lányt késeltek meg, megvan az elkövető
Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg.
Extra szerencsésen ébredt 16 ezer magyar, majdnem 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés karácsony előtt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/51. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították.
Azahriah szerint nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.
A technológiának vannak korlátai: elsősorban közeli jelenetekre optimalizálták, ezért az eredeti nézőponttól távolodva fokozatosan romlik a képminőség.
A biodóm ugyan megnyílik, de nem abban a formában, ahogyan eredetileg elképzelték.
Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?
Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől: de vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony?
Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
