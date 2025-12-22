2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2024. november 11.: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiakalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Szórakozás

Durva, ami kiderült az internetező magyarokról: te is ilyen sokat lógsz a Youtube-on, TikTokon?

Pénzcentrum
2025. december 22. 15:31

A magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) YouTube-kutatásából. A felmérés arra is rávilágít, hogy a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat.

A magyar lakosság mintegy 90 százaléka hetente, majdnem a fele pedig naponta néz videókat, elősorban okostelefonon – derül ki az NMHH kutatásából. Átlagosan a nap bő egytizedét – több, mint két és fél órát – töltjük a neten elérhető mozgóképes tartalmak fogyasztásával kikapcsolódás gyanánt, vagy azért, hogy kitöltsük a várakozás és az utazás amúgy „haszontalan” idejét. Gyakori, hogy egy-egy technikai probléma – például a számítógépes beállítások – megoldásához keresünk videókat, ezt sokan ugyanis hatékonyabbnak tartják egy szakértő megkérdezésénél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás rávilágít, hogy a férfiak többször indítanak el videókat a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a barátaikkal szeretik nézni a filmeket. Utóbbiak előszeretettel választanak videós tartalmakat a monoton háztartási munkákhoz is. A magyarok képernyőidejéről egy idei interjúban a Pénzcentrumnak is beszélt bővebben Ságvári Bence, digitális szociológus.

A videómegosztók közül a YouTube dominanciája tapasztalható az ismertség, a kedveltség és a használat tekintetében egyaránt. Szinte minden második válaszadó napi szinten használja ezt az online felületet információszerzésre, illetve zenehallgatásra is. A legnagyobb videómegosztó platformon elérhető, általában 5-20 perc hosszúságú videók a napi átlagosan több mint két és fél órás online videónézésből majdnem két órát tesznek ki.

A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él. Ez a videómegosztó mára megkerülhetetlenné vált, mivel minden médium és tartalomgyártó igyekszik jelen lenni rajta: a válaszadók több mint kétharmada szerint ez egy presztízzsel bíró, megbízható, egyszerű és szerethető csatorna, amelyen a család minden tagja megtalálja a neki megfelelő tartalmat.

A kutatás során a résztvevők egy játékos feladat keretében személyiséget és életkort rendeltek az egyes videóplatformokhoz. A YouTube-ot egy negyven év körüli, tehetős személyként írták le, akihez a többiek igazodnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A TikTok ezzel szemben egy izgága kamaszként jelent meg, akinek izgalmas jövőt jósoltak. Ez segített feltárni a hozzájuk kapcsolódó érzelmi viszonyulást, ami mélyebb szinten befolyásolja a használati szokásokat.

Az, hogy a különböző korosztályok eltérő módon viszonyulnak a videómegosztó platformokhoz, nemcsak a preferenciában, hanem a tartalomfogyasztás módjában és céljában is megmutatkozott. A kutatásban a gyermekek médiahasználati szokásairól a szülők számoltak be. Kiderült, hogy a gyerekek leggyakrabban a Videa-n és a YouTube-on néznek rajzfilmeket, sokszor a szüleikkel együtt, így a videofilm-nézés több közös időtöltésnél, hiszen a kulturális minták továbbadására is alkalmat teremt.
Címlapkép: Getty Images
#NMHH #okostelefon #internet #videó #felmérés #kutatás #nők #férfiak #szórakozás #média #youtube #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:26
15:17
15:01
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
2025. december 22.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
2025. december 21.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
5
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 15:26
Budapest szívébe tart a kamionosok sora: videón mutatjuk, ahogy dudálva araszolnak a belváros felé
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 13:33
Óriási botrány robbant: úgy vertek át rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt, hogy észre se vették
Agrárszektor  |  2025. december 22. 14:34
Figyelmeztetik a magyarokat: nagy baj lehet, ha így eszel karácsonykor