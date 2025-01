Nem évült el Till Tamás gyilkosának tette: megszólalt a törvényszék, ez vár most F. Jánosra

A Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság végzését, amely egy hónapra elrendelte F. János letartóztatását a 24 évvel ezelőtt eltűnt Till Tamás meggyilkolásának ügyében - közölte a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya

A Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya közleményben tájékoztatott a döntésről. A bíróság álláspontja szerint "az eljárás tárgyát képező bűncselekmény kapcsán sem az elkövetéskori, sem a jelenleg hatályos jogszabály alapján nincs lehetőség az elévülés számítására, az ugyanis fogalmilag kizárt".

A rendőrség idén nyáron indított újra nyomozást Till Tamás ügyében, miután 24 év elteltével előkerült a fiú holtteste. Azóta mintegy 40 embert hallgattak ki, köztük az akkoriban 16 éves F. Jánost, aki a gyilkosság helyszínéül szolgáló tanyán dolgozott. A gyanú rá terelődött, miután kiderült, hogy több tanút is megpróbált befolyásolni. F. János november végén, a negyedik kihallgatásán megtört és beismerte tettét. Kezdetben úgy tűnt, az elévülés miatt nem vonható felelősségre, ami heves vitát váltott ki a közvéleményben.

A Kecskeméti Járásbíróság végül elrendelte F. János letartóztatását, amit most a Törvényszék is helybenhagyott. A férfinak aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt kell felelnie.

A vallomás szerint a gyilkosság napján F. János a bajai V. József tanyáján dolgozott. Az ipartelepi úton találkozott az arra kerékpározó kisfiúval, akit segítségkérés ürügyén megszólított. A gyanútlan gyermek elkísérte őt a tanyára, ahol F. János brutálisan végzett vele. A rendőrség tájékoztatása szerint a csontvázon borda-, koponya- és csigolyatörést is találtak a szakértők.

A gyilkos ezután elrejtette a holttestet, amit később lebetonoztak. A kerékpárt a telek hátsó részére dobta, ahol csak idén nyáron találták meg.