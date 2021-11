Ismét koncertek sora marad el: szomorú bejelentést tett a magyar zenészlegenda

Lemondta összes koncertjét Deák Bill Gyula a koronavírus miatt - írja a Blikk.

Feleségével ismét bezárkózik Deák Bill Gyula, a döntésben nagy szerepe volt neje és saját betegségének, valamint annak is, hogy Kóbor János kórházba kerülésének híre megrémisztette őket. Mint mondja, "megint bezárkóztunk, nem bízunk a véletlenre semmit. Nagyon féltem a feleségem, akinek infarktusa volt és tüdőbetegsége is van, még véletlenül sem akarok hazahozni semmit. Noha mindketten megkaptuk a harmadik covid-oltást, sőt, be vagyunk oltva tüdőgyulladás és influenza ellen is, még vásárolni sem megyünk ki."

Deák Bill arról beszélt, hogy megkockáztatni sem szeretné, hogy hazavigye a vírust. Ezért bármennyire is nehéz, maradnak otthon. Az előadóművész a koncertekkel kapcsolatban elmondta, zenészként nagyon nehéz neki nem színpadra állnia, arról nem is beszélve, hogy így fő bevételi forrásától is elesik. Egyelőre azonban kitartanak a tartalékai, mint mondja.

