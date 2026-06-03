Közvetlenül a hazai futama előtt jött a bejelentés: marad a tifosik kedvence, Charles Leclerc

Charles Leclerc hosszú távú szerződéshosszabbítást írt alá a Ferrarival: a bejelentés éppen a monacói pilóta hazai futama előtt érkezett - írta a BBC Sport.

A 28 éves versenyző 2019 óta szerepel a maranellói istálló színeiben, azóta 155 nagydíjon állt rajthoz a csapattal, melyek során nyolc győzelmet aratott. Az idei szezonban a világbajnoki összetett harmadik helyét foglalja el. Leclerc a Ferrari történetének második legtöbb futamot teljesítő pilótája, és a rajtelsőségek tekintetében is csak Michael Schumacher előzi meg őt a csapatnál.

A monacói versenyző pályafutása szorosan összefonódik a Ferrarival, hiszen 2016-ban csatlakozott az olasz gyártó versenyzői akadémiájához, majd 2017-ben megnyerte a Formula–2-es bajnokságot. A következő évben a Sauber csapatánál mutatkozott be a Formula–1-ben, hogy aztán 2019-től már a Ferrari pilótájaként versenyezzen.

Leclerc a szerződéshosszabbítás kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Ferrari mindig is többet jelentett számára egy egyszerű csapatnál, hiszen gyermekkora óta ez volt az álma, és az évek során a második családjává vált. Hozzátette, továbbra is mindent megtesz azért, hogy a világbajnoki címet visszavigye Maranellóba.

A hétvégén rendezik a legendás monacói pályán a következő F1-es nagydíjat, ami Charles Leclerc hazai futama. A nagydíjhétvégéről korábban összegyűjtöttünk minden fontos infót, amit ide kattintva olvashatsz el újra: