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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025 augusztus 3-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Kirúghatják a Ferrari csapatfőnökét a monzai égés után: meg vannak számlálva Vasseur napjai?

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 18:44

Charles Leclerc rajtbalesete és Lewis Hamilton stratégiai kudarca után a maranellói istálló hazai pályán vallott szégyent, ami a francia csapatfőnök állásába kerülhet - közölte a F1 Oversteer.

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A Ferrari katasztrofális Olasz Nagydíja komoly következményekkel járhat Fred Vasseur csapatfőnök számára – legalábbis Ralf Schumacher, a korábbi F1-pilóta szerint. A monzai hétvége már az első kanyarban félresiklott a Ferrari számára, amikor Leclerc és Hamilton összeakadt, aminek következtében a monacói versenyző kiesett. Hamilton ezt követően dühösen bírálta a csapat stratégiáját, amely szerinte megfosztotta őt egy top 5-ös eredménytől. A tifosik számára mindez fájdalmas látványt nyújtott a hazai futamon.

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Ralf Schumacher a Sky Sports Germanynek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy John Elkann, a Ferrari elnöke személyesen is jelen volt Monzában, és minden bizonnyal magyarázatot vár majd a történtekre.

Nem vagyok benne biztos, hogy mindez mit jelent Fred Vasseur számára. Egy ilyen szereplés Olaszországban, ahol a Ferrari főnöke is ott volt, egyfajta szégyenfolt, amit senki sem szeret látni. A csalódottság hatalmas 

– fogalmazott Schumacher.

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A hétszeres világbajnok nyíltan bírálta a Ferrari stratégiáját és a csapatfőnököt, Fred Vasseurt.

A 2026-os szezonban a Ferrari mindkét bajnoki fronton valódi esélyesnek tűnt; a konstruktőri tabellán 346 ponttal a második helyen állnak a 468 pontos Mercedes mögött, Hamilton pedig 191 pontjával a harmadik az egyéni pontversenyben, Andrea Kimi Antonelli (267) és George Russell (201) mögött. A monzai kudarc azonban rávilágított arra, hogy a csapat helyzete korántsem olyan stabil, mint azt sokan gondolták.

Vasseur a futam után védelmébe vette a döntését, miszerint nem rendelt el csapatutasítást Hamilton javára. A csapatfőnök a McLaren tavalyi példájára hivatkozott.

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Piastri a szezon ezen pontján vezetett, és ha a McLaren mindent mögé rendel, Max Verstappen lett volna a bajnok. Egy ponton döntést kell hozni, de úgy gondoltam, Monza előtt még túl korai lett volna

– érvelt Vasseur.

Leclerc-t sokan bírálták a Hamilton elleni manőveréért, mondván, a saját érdekeit a csapat érdekei elé helyezte – különösen annak fényében, hogy a bajnokságban jóval hátrébb áll csapattársánál. A csapatutasítás elmaradása végül már az első körtől kezdve hátrányos helyzetbe hozta Hamiltont, aki az egész versenyen felzárkózásra kényszerült.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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