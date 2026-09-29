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Sport

Nem kérnek többé Kanadából az NHL szupersztárjai: példátlan elvándorlás rázza meg a hokivilágot

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 16:44

A jelenség hátterében családi kötelékek, adózási szempontok és az elmúlt időszak amerikai–kanadai feszültségei egyaránt meghúzódnak - írta meg a The Guardian.

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Az NHL 2026–27-es szezonjának keddi rajtja előtt egyre markánsabb tendencia rajzolódik ki, mivel az amerikai születésű sztárjátékosok sorra hagyják el kanadai csapataikat, hogy hazatérjenek az Egyesült Államokba. Az elvándorlás első látványos mozzanataként Quinn Hughes távozott a csapatától. A hátvéd tavaly decemberben hagyta ott a Vancouver Canuckst, és a Minnesota Wildhoz cserélték.

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Jim Rutherford, a Canucks szakmai elnöke nem köntörfalazott, amikor kijelentette, hogy Hughes mindenképpen az Egyesült Államokba akart igazolni, függetlenül a csapat teljesítményétől. Rutherford már ekkor megjósolta, hogy nem Hughes lesz az utolsó távozó – és igaza lett.

A 2025–26-os szezon végén Brady Tkachuk, az Ottawa Senators csapatkapitánya is benyújtotta a cserekérelmét, így végül Floridában kötött ki a testvére, Matthew mellett. Az Ottawa tulajdonosa, Michael Andlauer szerint ebben a családi nyomás játszotta a döntő szerepet. Dylan Larkin, a Detroit Red Wings korábbi csapatkapitánya szintén távozna, a kiszivárgott információk szerint pedig egyetlen kanadai klub ajánlatát sem hajlandó megfontolni – beleértve a jelentős fizetési plafon alatti mozgástérrel rendelkező Montrealt sem.

A legbonyolultabb helyzet Connor Hellebuyck ügyében alakult ki. A Winnipeg Jets világklasszis kapusa 2023-ban még egy hétéves, 59,5 millió dolláros szerződést írt alá, és azt ígérte, teljes pályafutását a Jetsnél tölti. Az olimpiai döntőben azonban 41 védéssel kulcsszerepet vállalt abban, hogy az Egyesült Államok legyőzte Kanadát az aranyéremért, amiért Donald Trump az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki. A fehér házi látogatás és a kitüntetés felháborította a kanadai szurkolók egy részét, Hellebuyck elmondása szerint a családját fenyegetések és online zaklatás érték. A kapus már hónapokkal ezelőtt kérte az elcserélését, jelenleg pedig fel van függesztve, mert nem jelent meg a csapat edzőtáborában.

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Érdemes megjegyezni, hogy a távozó játékosok közül senki sem szólalt fel nyilvánosan Kanada ellen, így az elvándorlás sem tekinthető kizárólagosnak. Auston Matthews, a Toronto Maple Leafs csapatkapitánya például egyelőre marad, feltehetően a vezetőség átalakítása és a nyári erősítések hatására. A hokisoknak természetesen jogukban áll megválasztani a csapataikat, amennyiben a szerződésük ezt lehetővé teszi.

A helyzet ennek ellenére mélyen érinti a kanadai sportközvéleményt. Egy évszázadon át a legnagyobb félelem az volt, hogy az amerikai franchise-ok egyszerűen felvásárolják a legjobb játékosokat. A 2005-ben bevezetett fizetési plafon nagyrészt kiegyenlítette a pénzügyi erőviszonyokat, most viszont új probléma merült fel: az Egyesült Államok maga is ontja a világklasszis jégkorongozókat, akik egyre kevésbé hajlandóak Kanadában szerepelni. Ahogy Andlauer fogalmazott Tkachuk távozása után: "Akarni kell Ottawában játszani." A kérdés már csak az, hogy a legjobb amerikai hokisok akarnak-e egyáltalán kanadai csapatban jégre lépni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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