Itt a bejelentés: portugál kézbe került a nagy múltú fehérvári klub, ezt ígérik az új tulajdonosok

A döntéssel lezárul az önkormányzat egyéves átmeneti szerepvállalása, a győztes pályázó pedig a klub nevének és színeinek megőrzése mellett hosszú távú szakmai programot és stabil anyagi hátteret garantál.

Az Egyesült Államokban bejegyzett, ám portugál hátterű Final Third LLC. vásárolja meg a Videoton FC-t, miután a székesfehérvári közgyűlés zárt ülésen elfogadta a társaság 775 millió forintos ajánlatát.

Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása alapján az értékesítési pályázatra összesen három – két külföldi és egy magyar – érdeklődő nyújtott be ajánlatot. A szakértők a labdarúgóklubot működtető Fehérvár FC Kft. 100 százalékos üzletrészének piaci értékét 509,3 millió forintra becsülték, amelyet mindkét külföldi ajánlattevő túlszárnyalt. A második helyen a nagy-britanniai bejegyzésű, nemzetközi hátterű és az utánpótlás-nevelésben tapasztalt Racing City Group Worldwide végzett 532,5 millió forintos ajánlattal. A nyertes végül a Final Third LLC. lett, amely üzletileg és szakmailag is a portugál Benfica csapatához kötődik.

Magyarország Videoton FC Fehérvár Piaci érték: 3,23M € Edző: Pető Tamás Bajnokság: Merkantil Bank Liga Jelenlegi helyezés: #8 Merkantil Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 7. BVSC Zugló 30 12 5 13 36 30 6 41 8. Videoton FC Fehérvár 30 10 9 11 37 33 4 39 9. Duna-Tisza 30 10 9 11 37 44 -7 39 Adatlap létrehozva: 2026.07.01.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a bemutatott hároméves szakmai program, valamint a biztosított anyagi garanciák alapján kifejezetten biztató a klub jövője. Balogh Attila ügyvezető igazgató köszönetet mondott a városnak, amiért az elmúlt egy évben biztosította a korlátozott, de stabil működési feltételeket. Kiemelte, hogy a helyi önkormányzat ezzel esélyt teremtett a csapat megmentésére, az új tulajdonos ambíciói pedig okot adnak a bizakodásra.

A székesfehérvári önkormányzat tavaly júniusban, a csapat élvonalból való kiesése után mindössze egy forintért vette át a klubot a korábbi tulajdonos Garancsi Istvántól. A városvezetés már akkor egyértelművé tette, hogy legfeljebb egy szezon erejéig vállalja a tulajdonosi szerepet, mivel közpénzből nem kívánja és nem is tudja finanszírozni a profi labdarúgást. Egy eredménytelenül zárult januári értékesítési kísérlet után végül május 22-én írták ki azt a pályázatot, amely most sikerrel zárult. A nagy múltú, háromszoros magyar bajnok együttes a legutóbbi idényben a nyolcadik helyen végzett a másodosztályú bajnokságban.