klímaháború
Itt a bejelentés: portugál kézbe került a nagy múltú fehérvári klub, ezt ígérik az új tulajdonosok
A döntéssel lezárul az önkormányzat egyéves átmeneti szerepvállalása, a győztes pályázó pedig a klub nevének és színeinek megőrzése mellett hosszú távú szakmai programot és stabil anyagi hátteret garantál.
Az Egyesült Államokban bejegyzett, ám portugál hátterű Final Third LLC. vásárolja meg a Videoton FC-t, miután a székesfehérvári közgyűlés zárt ülésen elfogadta a társaság 775 millió forintos ajánlatát.
Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása alapján az értékesítési pályázatra összesen három – két külföldi és egy magyar – érdeklődő nyújtott be ajánlatot. A szakértők a labdarúgóklubot működtető Fehérvár FC Kft. 100 százalékos üzletrészének piaci értékét 509,3 millió forintra becsülték, amelyet mindkét külföldi ajánlattevő túlszárnyalt. A második helyen a nagy-britanniai bejegyzésű, nemzetközi hátterű és az utánpótlás-nevelésben tapasztalt Racing City Group Worldwide végzett 532,5 millió forintos ajánlattal. A nyertes végül a Final Third LLC. lett, amely üzletileg és szakmailag is a portugál Benfica csapatához kötődik.
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CSAPAT
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M
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V
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RG
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KG
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GK
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P
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7.
BVSC Zugló
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30
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12
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5
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13
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36
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30
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6
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41
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8.
Videoton FC Fehérvár
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30
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10
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9
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11
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37
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33
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4
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39
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9.
Duna-Tisza
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30
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10
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9
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11
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37
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44
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-7
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39
A polgármester hangsúlyozta, hogy a bemutatott hároméves szakmai program, valamint a biztosított anyagi garanciák alapján kifejezetten biztató a klub jövője. Balogh Attila ügyvezető igazgató köszönetet mondott a városnak, amiért az elmúlt egy évben biztosította a korlátozott, de stabil működési feltételeket. Kiemelte, hogy a helyi önkormányzat ezzel esélyt teremtett a csapat megmentésére, az új tulajdonos ambíciói pedig okot adnak a bizakodásra.
A székesfehérvári önkormányzat tavaly júniusban, a csapat élvonalból való kiesése után mindössze egy forintért vette át a klubot a korábbi tulajdonos Garancsi Istvántól. A városvezetés már akkor egyértelművé tette, hogy legfeljebb egy szezon erejéig vállalja a tulajdonosi szerepet, mivel közpénzből nem kívánja és nem is tudja finanszírozni a profi labdarúgást. Egy eredménytelenül zárult januári értékesítési kísérlet után végül május 22-én írták ki azt a pályázatot, amely most sikerrel zárult. A nagy múltú, háromszoros magyar bajnok együttes a legutóbbi idényben a nyolcadik helyen végzett a másodosztályú bajnokságban.
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