2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
36 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Itt a bejelentés: portugál kézbe került a nagy múltú fehérvári klub, ezt ígérik az új tulajdonosok

Pénzcentrum
2026. július 1. 14:43

A döntéssel lezárul az önkormányzat egyéves átmeneti szerepvállalása, a győztes pályázó pedig a klub nevének és színeinek megőrzése mellett hosszú távú szakmai programot és stabil anyagi hátteret garantál.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Egyesült Államokban bejegyzett, ám portugál hátterű Final Third LLC. vásárolja meg a Videoton FC-t, miután a székesfehérvári közgyűlés zárt ülésen elfogadta a társaság 775 millió forintos ajánlatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása alapján az értékesítési pályázatra összesen három – két külföldi és egy magyar – érdeklődő nyújtott be ajánlatot. A szakértők a labdarúgóklubot működtető Fehérvár FC Kft. 100 százalékos üzletrészének piaci értékét 509,3 millió forintra becsülték, amelyet mindkét külföldi ajánlattevő túlszárnyalt. A második helyen a nagy-britanniai bejegyzésű, nemzetközi hátterű és az utánpótlás-nevelésben tapasztalt Racing City Group Worldwide végzett 532,5 millió forintos ajánlattal. A nyertes végül a Final Third LLC. lett, amely üzletileg és szakmailag is a portugál Benfica csapatához kötődik.

Magyarország
Videoton FC Fehérvár
Piaci érték: 3,23M €
Edző: Pető Tamás
Jelenlegi helyezés: #8
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
BVSC Zugló
30
12
5
13
36
30
6
41
8.
Videoton FC Fehérvár
30
10
9
11
37
33
4
39
9.
Duna-Tisza
30
10
9
11
37
44
-7
39
Adatlap létrehozva: 2026.07.01.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a bemutatott hároméves szakmai program, valamint a biztosított anyagi garanciák alapján kifejezetten biztató a klub jövője. Balogh Attila ügyvezető igazgató köszönetet mondott a városnak, amiért az elmúlt egy évben biztosította a korlátozott, de stabil működési feltételeket. Kiemelte, hogy a helyi önkormányzat ezzel esélyt teremtett a csapat megmentésére, az új tulajdonos ambíciói pedig okot adnak a bizakodásra.

A székesfehérvári önkormányzat tavaly júniusban, a csapat élvonalból való kiesése után mindössze egy forintért vette át a klubot a korábbi tulajdonos Garancsi Istvántól. A városvezetés már akkor egyértelművé tette, hogy legfeljebb egy szezon erejéig vállalja a tulajdonosi szerepet, mivel közpénzből nem kívánja és nem is tudja finanszírozni a profi labdarúgást. Egy eredménytelenül zárult januári értékesítési kísérlet után végül május 22-én írták ki azt a pályázatot, amely most sikerrel zárult. A nagy múltú, háromszoros magyar bajnok együttes a legutóbbi idényben a nyolcadik helyen végzett a másodosztályú bajnokságban.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #pályázat #foci #sport #labdarúgás #tulajdonos #klub #székesfehérvár #portugália #magyar foci #NB II

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:33
14:15
14:00
13:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
2026. július 1.
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
2026. július 1.
Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2
1 hete
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
3
4 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
4
3 napja
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
5
23 órája
Kiderült végre, mi lesz a magyar TAO-rendszerrel: megszólalt az új sportállamtitkár, komoly változások jönnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 14:33
Komoly csapás érheti a társasházi lakókat: bármikor leszereltethetik a méregdrága klímát?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 13:09
Július elsejétől csökkentette több piaci lakáshitelének kamatát az OTP
Agrárszektor  |  2026. július 1. 14:28
Nincs vége a brutális forróságnak: már látni, mikor jön az újabb pokol