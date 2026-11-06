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Uniós százmilliókból kap új funkciót Szentendre népszerű kulturális helyszíne: turistacsalogató központ épül a MűvészetMalomban

MTI
2026. november 6. 10:45 2 perc

Új turisztikai fogadó- és információs központot alakítanak ki a Szentendrei MűvészetMalomban. A november elején induló projekt célja, hogy a városba érkező turisták egy központi helyszínen kapjanak áttekintést Szentendre kulturális örökségéről, művészeti értékeiről és látnivalóiról. A fogadótér a jól ismert nevezetességek mellett a város kevésbé ismert helyszíneire is ráirányítja majd a figyelmet.

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Szentendre önkormányzata a TOP Plusz programban 314,96 millió forint európai uniós támogatást nyert a fejlesztésre. A város képviselő-testülete a beruházáshoz további 210,20 millió forint önkormányzati forrást biztosított - áll a Ferenczy Múzeumi Centrum közleményében.

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A fejlesztés célja egy modern, komplex turisztikai fogadó- és információs központ létrehozása, amely élményszerűen mutatja be Szentendre kulturális örökségét, művészeti értékeit és különleges látnivalóit. További cél, hogy az idelátogatók jobban megismerjék Szentendrét, hosszabb időt töltsenek a városban, és később is visszatérjenek. A város felfedezését kisfilmek, háromdimenziós megoldások és tapintható élményelemek segítik - emelték ki.

A MűvészetMalomban a beruházás révén múzeumshop és kávézó nyílik, emellett grafikai látványműhely, ahol kreatív foglalkozásokon ismerhető meg közelebbről a szitanyomás mestersége. Az utcafronti épületben új mosdókat és irodahelyiségeket alakítanak ki, az udvarban korszerű esővízgyűjtő rendszert építenek ki, zöldebb és virágosabb felületekkel. A tervezés során az épület bejáratának akadálymentesítése és mozgássérülteknek kialakított mellékhelyiség, valamint a hűtő-fűtő rendszer korszerűsítése is bekerült a projektbe - tették hozzá.

Mint írták, a MűvészetMalom a fejlesztéssel a nagyszabású kiállításoknak méltó és a kornak megfelelő színvonalú helyszínt biztosít. A tárlatokhoz kapcsolódva kulturális programoknak és közösségi eseményeknek is helyet ad majd az épületkomplexum. A látogatóközpont terveit az XYZ Design Labor Építész Stúdió készítette. A beruházás előreláthatólag jövő ősszel zárul.

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A projektindító eseményt hétfőn rendezték a MűvészetMalom konferenciatermében, ahol köszöntőt mondott Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere és Borbély-Tardy Anna, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, majd a projekt koncepcióját és terveit B. Szabó Veronika építész, az XYZ Design Labor Építész Stúdió vezetője mutatta be.
Címlapkép: Getty Images
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