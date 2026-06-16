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Székesfehérvár, 2025. május 24.A székesfehérvári szurkolók élőképe a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában játszott Fehérvár FC – Debreceni VSC mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. május 24-én.
Sport

Három pályázó van a fehérvári focicsapat tulajdonjogára: ki lesz a megkopott fényű klub?

Pénzcentrum
2026. június 16. 20:14

A városvezetés célja egy olyan befektető megtalálása, aki a vételár megfizetésén túl hosszú távon is garantálni tudja a labdarúgóklub stabil működését, a végső döntés pedig július elsején várható.

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Három pályázat – két külföldi és egy hazai – érkezett a székesfehérvári labdarúgóklub értékesítésére kiírt önkormányzati felhívásra - erről Cser-Palkovcs András székesfehérvári polgérmester számolt be közösségi oldalán.  Mint a városvezető írta, június 15-én 16 órakor járt le a város önkormányzata által a Fehérvár F.C. Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészének értékesítésére kiírt nyilvános pályázat benyújtási határideje.

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Az önkormányzat elsődleges célja nem csupán az üzletrész értékesítése, hanem az is, hogy a klub tulajdonjoga olyan partnerhez kerüljön, aki biztosítja a helyi közösség életében meghatározó szerepet betöltő csapat jövőjét. A pályázati kiírás éppen ezért szigorú feltételeket és pénzügyi garanciákat tartalmaz.

Magyarország
Videoton FC Fehérvár
Piaci érték: 3,78M €
Edző: Pető Tamás
Jelenlegi helyezés: #8
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
BVSC Zugló
30
12
5
13
36
30
6
41
8.
Videoton FC Fehérvár
30
10
9
11
37
33
4
39
9.
Duna-Tisza
30
10
9
11
37
44
-7
39
Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

Az elbírálás során kiemelt szempont a stabil tőkeháttér, amely hosszú távon képes szavatolni a profi együttes működését, de a felnőtt csapatra és az utánpótlás-nevelésre vonatkozó szakmai koncepció is sokat nyom a latban.

A határidő lejártával megkezdődött a beérkezett pályázatok értékelése. A végső döntést a tervek szerint a város közgyűlése hozza meg a július 1-jei ülésén, a polgármester pedig a döntéshozatalig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.

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címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

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