Három pályázó van a fehérvári focicsapat tulajdonjogára: ki lesz a megkopott fényű klub?

A városvezetés célja egy olyan befektető megtalálása, aki a vételár megfizetésén túl hosszú távon is garantálni tudja a labdarúgóklub stabil működését, a végső döntés pedig július elsején várható.

Három pályázat – két külföldi és egy hazai – érkezett a székesfehérvári labdarúgóklub értékesítésére kiírt önkormányzati felhívásra - erről Cser-Palkovcs András székesfehérvári polgérmester számolt be közösségi oldalán. Mint a városvezető írta, június 15-én 16 órakor járt le a város önkormányzata által a Fehérvár F.C. Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészének értékesítésére kiírt nyilvános pályázat benyújtási határideje.

Az önkormányzat elsődleges célja nem csupán az üzletrész értékesítése, hanem az is, hogy a klub tulajdonjoga olyan partnerhez kerüljön, aki biztosítja a helyi közösség életében meghatározó szerepet betöltő csapat jövőjét. A pályázati kiírás éppen ezért szigorú feltételeket és pénzügyi garanciákat tartalmaz.

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Az elbírálás során kiemelt szempont a stabil tőkeháttér, amely hosszú távon képes szavatolni a profi együttes működését, de a felnőtt csapatra és az utánpótlás-nevelésre vonatkozó szakmai koncepció is sokat nyom a latban.

A határidő lejártával megkezdődött a beérkezett pályázatok értékelése. A végső döntést a tervek szerint a város közgyűlése hozza meg a július 1-jei ülésén, a polgármester pedig a döntéshozatalig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.

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címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA