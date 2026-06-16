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Három pályázó van a fehérvári focicsapat tulajdonjogára: ki lesz a megkopott fényű klub?
A városvezetés célja egy olyan befektető megtalálása, aki a vételár megfizetésén túl hosszú távon is garantálni tudja a labdarúgóklub stabil működését, a végső döntés pedig július elsején várható.
Három pályázat – két külföldi és egy hazai – érkezett a székesfehérvári labdarúgóklub értékesítésére kiírt önkormányzati felhívásra - erről Cser-Palkovcs András székesfehérvári polgérmester számolt be közösségi oldalán. Mint a városvezető írta, június 15-én 16 órakor járt le a város önkormányzata által a Fehérvár F.C. Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészének értékesítésére kiírt nyilvános pályázat benyújtási határideje.
Az önkormányzat elsődleges célja nem csupán az üzletrész értékesítése, hanem az is, hogy a klub tulajdonjoga olyan partnerhez kerüljön, aki biztosítja a helyi közösség életében meghatározó szerepet betöltő csapat jövőjét. A pályázati kiírás éppen ezért szigorú feltételeket és pénzügyi garanciákat tartalmaz.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
7.
BVSC Zugló
|
30
|
12
|
5
|
13
|
36
|
30
|
6
|
41
|
8.
Videoton FC Fehérvár
|
30
|
10
|
9
|
11
|
37
|
33
|
4
|
39
|
9.
Duna-Tisza
|
30
|
10
|
9
|
11
|
37
|
44
|
-7
|
39
Az elbírálás során kiemelt szempont a stabil tőkeháttér, amely hosszú távon képes szavatolni a profi együttes működését, de a felnőtt csapatra és az utánpótlás-nevelésre vonatkozó szakmai koncepció is sokat nyom a latban.
A határidő lejártával megkezdődött a beérkezett pályázatok értékelése. A végső döntést a tervek szerint a város közgyűlése hozza meg a július 1-jei ülésén, a polgármester pedig a döntéshozatalig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.
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címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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