A brit pilóta továbbra is kitart amellett, hogy harcban áll a világbajnoki címért, noha 81 pontos hátrányban van mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli mögött.
Russell az elején, két Alpine a tíz között: elképesztő eredményt hozott az azeri időmérő
George Russell indulhat az élről a Forma–1-es Azeri Nagydíj szombati futamán, miután megnyerte a pénteki időmérő edzést. A világbajnoki összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli baleset miatt csak a 16. helyről várhatja a rajtot.
A Mercedes brit versenyzője idei ötödik, pályafutása során pedig a 12. pole-pozícióját szerezte meg. Az első rajtsorban Charles Leclerc, a Ferrari pilótája foglalhat helyet mellette, míg a harmadik legjobb időt a mclarenes Oscar Piastri autózta.
Kiválóan sikerült a visszatérés a csuklósérüléséből felépült Isack Hadjarnak, a Red Bull francia versenyzője ugyanis a negyedik rajtkockát kaparintotta meg. Mögüle a címvédő Lando Norris (McLaren) és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) indulhat az ötödik, illetve a hatodik helyről, míg a Red Bull négyszeres vb-győztese, Max Verstappen ezúttal a nyolcadik pozícióban zárt.
A kvalifikáció nagy vesztese a pontversenyt vezető mercedeses Antonelli volt, aki már az időmérő első szakaszában a falnak csapódott, így idő előtt befejezte a körözést. Az 51 körös bakui viadal a megszokottól eltérően holnap, azaz szombaton 13 órakor kezdődik, mivel vasárnap, szeptember 27-én Azerbajdzsánban nemzeti ünnepet tartanak.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A négy legnagyobb európai labdarúgó-bajnokság közös nyilatkozatban szólította fel a FIFA-t sürgős irányítási reformra.
Kiderült a modern futball sötét titka: már a 9 éves gyerekekre is árucikként vadásznak a leggazdagabb klubok
JJ Gabriel ügye élesen rávilágít arra, hogy a pénz és a kiélezett verseny miként formálja át az utánpótlás-nevelés szabályait Angliában.
A 37 éves egykori csatár a kötetben arról ír, hogy a bíróságon is tanúvallomást tett, az elkövetőt három évre lecsukták.
Súlyos veszélyben lehetnek a sportolók a klímaváltozás miatt: vajon mennyi tragédia lesz még emiatt?
A klímaváltozással párhuzamosan egyre komolyabb fenyegetést jelent a szélsőséges hőség a sportolók számára.
Kitálalt a bennfentes a Real Madridról: teljes a káosz az öltözőben, a saját játékosai semmibe veszik Mourinhót
Súlyos belső válságba került a Real Madrid, sajtóértesülések szerint ugyanis az öltözőben káosz és fegyelmezetlenség uralkodik.
Jürgen Klopp és Xavi Hernández ma este a Nemzetek Ligájában találkozik először szövetségi kapitányként, amikor a német válogatott Amszterdamban lép pályára a hollandok ellen.
A 41 éves csatárt az 1000 gólos álomhatár elérése és az újabb Nemzetek Ligája-győzelem motiválja, ma este Wales ellen lép pályára Lisszabonban.
Az eredetileg emberölési kísérlet miatt emelt vád helyett végül súlyos testi sértés elkövetését ismeri el.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) főtitkára szerint a hazai élvonalbeli klubokat nem fenyegeti csőd.
Negyven éves tiltás érhet véget a stadionokban: régóta várják a szurkolók, a miniszterelnök jelentette be
Andy Burnham brit miniszterelnök jelezte, hogy feloldhatják a labdarúgó-mérkőzések lelátóin érvényes alkoholfogyasztási tilalmat - a törvény 41 éve lépett életbe.
A rossz pénzügyi eredmények a szurkolói tiltakozások és a gyenge szezonkezdet árnyékában láttak napvilágot
A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalanná teszi a Forma–1-es szezon záróversenyeinek sorsát - lehet, hogy teljesen máshol lesz a szezonzáró.
Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság július 19-én véget ért, szurkolók ezrei mindmáig hiába várják a pénzüket a FIFA hivatalos jegyviszonteladói platformjáról.
Diktatúrát vezetett be a német válogatottnál Jürgen Klopp: nincs kivétel a szabályok alól, így indított a mester
Jürgen Klopp négy új szabályt vezetett be a német válogatottnál: nincs fodrász, telefon és családlátogatás sem.
A diákok között sok volt az összetűzés a különböző ruhadarabok miatt, a vezetőség nem tűrt tovább.
A spanyol szakember akár több mint egy évtizeden át is irányíthatja az észak-londoni klubot: szerződése, ha aláírják, 2030-ig szól majd.
Mindössze három hónappal a kinevezése után már a távozását lebegteti Marco Silva, a Benfica vezetőedzője.
Senki nincs biztonságban, olimpiai bajnokot is kirámoltak a bűnözők: nagy értékű luxuskocsiját vitték el
A járművet később megtalálták, de a betörés körülményeiről és az esetleges gyanúsítottak elfogásáról egyelőre nem közöltek részleteket.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.