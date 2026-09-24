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Sport

Negyven éves tiltás érhet véget a stadionokban: régóta várják a szurkolók, a miniszterelnök jelentette be

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 12:43

Andy Burnham brit miniszterelnök jelezte, hogy feloldhatják a labdarúgó-mérkőzések lelátóin érvényes alkoholfogyasztási tilalmat, amelyet igazságtalan és elavult intézkedésnek tart. Az elképzelés élénk vitát váltott ki a rendőrség, a szurkolói szervezetek és a ligák között - jelentette a The Guardian.

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Az elkötelezett Everton-szurkoló hírében álló brit kormányfő a New Yorkba tartó repülőgépen nyilatkozott az újságíróknak. Kijelentette, hogy nem tartja méltányosnak a futballszurkolók hátrányos megkülönböztetését, miközben a rögbi- vagy krikettmeccsek lelátóin szabadon lehet alkoholt fogyasztani. Burnham hangsúlyozta, hogy a jogszabály egy olyan korszakból származik, amikor a futball kultúrája egészen más volt, így akár kísérleti jelleggel is meg lehetne szüntetni a korlátozást.

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Az 1985-ös, sporteseményekről szóló törvény Angliában és Walesben tiltja az alkoholfogyasztást a pálya látóterében. A szabályozást az 1989-es hillsborough-i katasztrófát követő Taylor-jelentés nyomán szigorították tovább. A sportág irányításának 2021-es, szurkolói kezdeményezésre lefolytatott felülvizsgálata már akkor javasolta a tilalom újragondolását és az alsóbb ligákban történő kísérleti jellegű feloldását.

A rendőrség ugyanakkor bírálta az elképzelést. A Brit Futballrendészeti Egység (UKFPU) szóvivője szerint más sportágak egyszerűen nem szembesülnek olyan mértékű erőszakkal és bűncselekményekkel, mint amilyenek a labdarúgásban – ha csak egy kisebbség részéről is – előfordulnak, és amelyekben az alkohol gyakran kulcsszerepet játszik. A szóvivő "rendkívül meggondolatlannak" nevezte az esetleges változtatást alapos vizsgálat és a rendőrségi szakértőkkel folytatott érdemi egyeztetés nélkül, hozzátéve, hogy jelenleg a valaha volt leghosszabb olyan időszakot élik, amikor nem történt súlyos futballkatasztrófa.

Az Angol Labdarúgó-liga (EFL) ezzel szemben nyitottnak mutatkozott a jogszabály felülvizsgálatára, kiemelve, hogy a több mint negyvenéves szabályozás nem tartott lépést a stadionbiztonság és a rendezvényszervezés terén bekövetkezett fejlődéssel. A Labdarúgó-szurkolók Szövetsége (FSA) szintén üdvözölte a miniszterelnök felvetését. Elnökük, Tom Greatrex rámutatott, hogy ugyanabban a székben ülve egy Oasis-koncerten vagy rögbimeccsen szabadon lehet alkoholt fogyasztani, míg egy futballmérkőzésen ugyanez bűncselekménynek számít.

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Az angol női labdarúgásban már konkrét tapasztalatok állnak rendelkezésre, hiszen a Women's Super League-ben és a másodosztályban az idény elejétől engedélyezett a lelátói alkoholfogyasztás, miután egy másfél éves, sikeres kísérleti időszakot követően nyáron módosították a szabályzatot. A két osztály huszonhat klubjából huszonöt élt is a lehetőséggel – egyedül a Brighton & Hove Albion crawley-i pályáján nem engedélyezik a fogyasztást, bár az Amex Stadionban rendezett mérkőzéseiken ott is szabadon fogyasztható az alkohol. A női mérkőzéseken jellemzően jóval kevesebb rendbontás fordul elő.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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