Meglépték az Arsenalnál: elképesztő fizetéssel láncolják magukhoz Mikel Artetát

A spanyol szakember akár több mint egy évtizeden át is irányíthatja az észak-londoni klubot, szerződése, ha aláírják, 2030-ig szól majd - számolt be a The Guardian.

Mikel Arteta szóbeli megállapodásra jutott az Arsenallal szerződésének meghosszabbításáról, amely jelentős fizetésemelést is tartalmaz. A 2024 szeptemberében aláírt, hároméves megállapodása a jelenlegi idény végén jár le.

A tárgyalások májusban kezdődtek meg, miután az Arsenal véget vetett a hosszú bajnoki trófeamentes időszakának, ám a nyári átigazolási időszak alatt szüneteltek az egyeztetések. Az új megállapodás pontos időtartama egyelőre nem ismert, de a 44 éves Arteta legalább további három évre kötelezi el magát a klub mellett.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 328M Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #2 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Manchester City 5 5 0 0 13 5 8 15 2. Arsenal 5 4 0 1 8 4 4 12 3. Brighton 5 3 1 1 16 5 11 10 Adatlap létrehozva: 2026.09.23.

A 2019 decemberében Unai Emery helyére érkező Arteta jelenleg a Premier League leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetőedzője, miután Pep Guardiola a múlt idény végén távozott a Manchester Citytől. Jelenlegi megállapodása évi mintegy 10 millió fontot biztosít számára, amit további 5 millió fontos bónusz egészít ki a Bajnokok Ligája-szereplésért. Az új szerződés a világ legjobban fizetett edzői közé emeli a spanyol szakembert.

Arteta 2004 óta az első bajnoki címet szerezte meg az Arsenalnak, emellett a Bajnokok Ligája döntőjébe is elvezette az együttest, ahol Budapesten tizenegyespárbajban alulmaradtak a Paris Saint-Germainnel szemben. A jelenlegi idényt minden versenysorozatot figyelembe véve hét egymást követő győzelemmel indították, mielőtt szombaton meglepetésre 3–0-s vereséget szenvedtek a Brightontól.

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A klub emellett Declan Rice szerződését is meghosszabbítaná, mivel az angol válogatott középpályás kontraktusából már csak két év van hátra. Az Arsenal ugyan rendelkezik egy 12 hónapos opciós joggal, ám a klub stratégiájának megfelelően – amely a kulcsjátékosok hosszú távú megtartására törekszik – új feltételekről szeretne megállapodni a labdarúgóval.