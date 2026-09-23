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Sport

Diktatúrát vezetett be a német válogatottnál Jürgen Klopp: nincs kivétel a szabályok alól, így indított a mester

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 18:18

Jürgen Klopp négy új szabályt vezetett be a német válogatottnál, amelyekkel már az első, csütörtöki Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt egyértelművé tette, hogy szigorú fegyelmet vár el a játékosoktól.

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A Liverpool korábbi vezetőedzője, Jürgen Klopp a világbajnokság után vette át a német válogatott irányítását, miután Julian Nagelsmannt a torna után menesztették. A német csapat az utóbbi évtizedben súlyos mélyrepülésbe kezdett, hiszen a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon is a csoportkörben búcsúzott – a legutóbbi tornán pedig Paraguay ejtette ki őket a 32 között –, az Európa-bajnokságon pedig 2016 óta nem jutott be az elődöntőbe.

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A Bild értesülései szerint Klopp azonnal szigorított a válogatott belső szabályzatán. Az új előírások közül az első a közös étkezéseket érinti, így a vacsorákon a teljes stábnak és a keret minden tagjának egyszerre, este 7 vagy 8 órakor kell megjelennie. A mérkőzések előtt betiltotta a mobiltelefon-használatot, hogy a labdarúgók kizárólag a teljesítményükre fókuszálhassanak. Ezenfelül a csapathotelbe tilos fodrászt hívni, az ilyen elintéznivalókat még a válogatott kerethez való csatlakozás előtt kell lebonyolítani. Klopp a családi látogatásokat is korlátozta a világversenyek idején, így – bár néha tesz majd kivételt – a korábbi engedékeny gyakorlat véget ért.

Klopp az első keretét szokatlan módon állította össze, hiszen gyakorlatilag két különálló csapatot nevezett meg.

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A német válogatott csütörtökön, a Nemzetek Ligája nyitányán a rivális Hollandia ellen lép pályára, ezt követően Görögország, valamint Szerbia ellen játszik. Klopp jelenléte már most érezteti a hatását a kereten, Philipp Treu védő például úgy fogalmazott, alig várja, hogy az edzéseken mindent kiadhasson magából, míg Max Rosenfelder azt emelte ki, hogy a szakember különleges személyiségével képes igazi közösséget kovácsolni a csapatból.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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