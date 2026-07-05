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Sport

Most érkezett: visszatér a kispadra Jürgen Klopp, erre a hívásra nem mondott nemet

Pénzcentrum
2026. július 5. 14:33

Jürgen Klopp elvállalta a német válogatott szövetségi kapitányi posztját, miután Julian Nagelsmann lemondott a világbajnokságon elszenvedett kiábrándító szereplést követően.

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Nagelsmann néhány nappal a kiesés után távozott a posztjáról, magára vállalva a felelősséget az újabb kudarcért. A Német Labdarúgó-szövetség gyorsan lépett, és Kloppot jelölte meg első számú jelöltként a válogatott nagyszabású átalakítására. Az olasz újságíró, Fabrizio Romano értesülései szerint a megállapodás már megszületett, bár a szerződés részleteit és a szakember Red Bulltól való távozásának körülményeit még véglegesíteni kell.

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Az 59 éves tréner maga is megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a szövetséggel. Elmondása szerint közvetlenül Nagelsmann lemondása után keresték meg, és a kétéves "pihenőjét" követően készen áll a visszatérésre. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszakban teljesen feltöltődött, így készen áll a feladatra. A tapasztalt szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a német labdarúgás problémái túlmutatnak egyetlen ember felelősségén. Elődjét kiváló edzőnek nevezte, és mélyreható strukturális változásokat sürgetett, kiemelve, hogy a német futball válaszúthoz érkezett, és alapvető megújulásra van szükség.

Klopp a 2023–2024-es szezon végén köszönt el a Liverpooltól, amellyel kilenc rendkívül sikeres esztendő alatt Premier League- és Bajnokok Ligája-győzelmet is ünnepelhetett. Ezt követően a Red Bull globális labdarúgási igazgatójaként helyezkedett el, ám ez a megbízatása a jelek szerint most véget ér.

A német válogatott a 2014-es brazíliai világbajnoki címe óta nem tudott mérkőzést nyerni a vb-k egyenes kieséses szakaszában. A mostani korai búcsú a 2018-as és a 2022-es csoportkörös kudarcok után újabb komoly csapást jelent. A szövetség várhatóan akkor jelenti be hivatalosan Klopp kinevezését, amint pont kerül a Red Bull-lal való szakítás szerződéses kérdéseinek végére.

Németország
Germany
Piaci érték: 947M
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.07.05.
Címlapkép: Getty Images
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