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Kitört a botrány a legendás sakkozó körül: titokzatos szponzorok fizetik a méregdrága antarktiszi utat
A 61 éves nagymester lenne az első, aki minden kontinensen versenyt nyer, de jelentős kritikusai vannak a tervnek - írta a The Guardian.
A 61 éves Nigel Short, az 1993-as sakkvilágbajnoki döntő résztvevője az Antarktiszra készül, hogy ő lehessen az első olyan sakkozó, aki mind a hét kontinensen nyert legalább egy versenyt.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által hivatalosan elismert antarktiszi tornán Short öt másik kontinens képviselőivel csap össze, köztük három női játékossal és több FIDE-tisztségviselővel. A résztvevők Fokvárosból repülnek az Antarktisz belsejébe, ahonnan egy speciális, sarkvidéki viszonyokra tervezett repülőgéppel utaznak tovább a Déli-sarkig, ami önmagában egy hétórás utat jelent. A tornát névtelenséget kérő magánszponzorok finanszírozzák.
A bírálók szerint a mezőny túlságosan könnyű Short számára, emellett az esemény jelentős karbonlábnyomát is kritizálják.
Short jelenleg a FIDE sakkfejlesztési igazgatójaként dolgozik. Bár 2020-ban mintegy 100 Élő-pontot veszített, a teljesítménye azóta stabilizálódott, így a szeptemberi világranglistán 2594-es értékszámmal a hatodik helyen áll az angol rangsorban, mindössze négy ponttal elmaradva Michael Adams és Luke McShane mögött. Ennek ellenére a szamarkandi sakkolimpiára nem őt, hanem a nála harminc évvel fiatalabb Daniel Fernandezt válogatták be, aki az elmúlt időszakban lényegesen aktívabb volt, és nemrég egy rangos nemzetközi versenyt is megnyert Hollandiában.
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