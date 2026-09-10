Hiába a tiltakozás, ez már eldőlt: krokodilok lakta folyóban rendezik meg a 2032-es olimpia kajakversenyeit?

A brisbane-i olimpia szervezőbizottsága hajthatatlan, annak ellenére, hogy a sportolók és a nemzeti szövetségek is erősen kritizálták a tervet.

Bár a krokodilveszély, az erős áramlás és a szálláshiány egyaránt komoly aggályokat vet fel, a queenslandi vezetés továbbra is kitart amellett, hogy a 2032-es brisbane-i olimpia evezős, valamint kajak-kenu versenyeit a központtól 630 kilométerre fekvő Rockhamptonban rendezzék meg.

David Crisafulli, Queensland állam miniszterelnöke egy helyi sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy nem változtatnak a terveken. A politikus elitizmussal vádolta a kritikusokat, és határozottan kijelentette, hogy hat év múlva mindenképpen a szarvasmarha-tenyésztéséről ismert közép-queenslandi város – helyi szlengben "Rocky" – ad otthont a futamoknak, a döntésből pedig nincs visszaút.

A Brisbane-től északra fekvő település hamarosan komoly teszt elé néz, ugyanis szeptember közepén itt rendezik a 800 sportolót felvonultató egyetemi bajnokságot. A résztvevők már most panaszkodnak a szűkös és drága szálláslehetőségekre. A szervezők erre reagálva ígéretet tettek arra, hogy az olimpiára egy 1200 férőhelyes olimpiai falut építenek, és addigra a környék szálláskapacitása is jelentősen bővül majd.

A helyszínválasztás nemcsak logisztikai, hanem sportszakmai szempontból is vitatott. Bár a Fitzroy folyóban jelentős a krokodilpopuláció, az ausztrál válogatott és a helyi klubok rendszeresen használják a vizet, így a sportszövetségek aggályai elsősorban nem az állatokra, hanem a technikai feltételekre irányulnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) már a tervek 2025-ös bejelentésekor meglepettségének adott hangot, hiszen a döntés előtt más, alkalmasabbnak tűnő helyszíneket is megvizsgáltak. Az Ausztrál Evezős Szövetség – a nemzetközi vezetőséggel összhangban – arra hívta fel a figyelmet, hogy a folyó erős áramlata tisztességtelen előnyhöz juttathatja a bizonyos pályákon indulókat. Ráadásul a mai napig nem készült olyan műszaki megvalósíthatósági tanulmány, amely garantálná, hogy a helyszín egyáltalán alkalmas a legmagasabb szintű nemzetközi versenyek biztonságos és igazságos lebonyolítására.