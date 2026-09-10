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A felvétel 2021. július 22-én készült Southbankban (Brisbane, Ausztrália), közvetlenül azután, hogy bejelentették: Brisbane lesz a 2032-es olimpiai játékok rendezővárosa.
Sport

Hiába a tiltakozás, ez már eldőlt: krokodilok lakta folyóban rendezik meg a 2032-es olimpia kajakversenyeit?

MTI
2026. szeptember 10. 17:43

A brisbane-i olimpia szervezőbizottsága hajthatatlan, annak ellenére, hogy a sportolók és a nemzeti szövetségek is erősen kritizálták a tervet.

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Bár a krokodilveszély, az erős áramlás és a szálláshiány egyaránt komoly aggályokat vet fel, a queenslandi vezetés továbbra is kitart amellett, hogy a 2032-es brisbane-i olimpia evezős, valamint kajak-kenu versenyeit a központtól 630 kilométerre fekvő Rockhamptonban rendezzék meg.

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David Crisafulli, Queensland állam miniszterelnöke egy helyi sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy nem változtatnak a terveken. A politikus elitizmussal vádolta a kritikusokat, és határozottan kijelentette, hogy hat év múlva mindenképpen a szarvasmarha-tenyésztéséről ismert közép-queenslandi város – helyi szlengben "Rocky" – ad otthont a futamoknak, a döntésből pedig nincs visszaút.

A Brisbane-től északra fekvő település hamarosan komoly teszt elé néz, ugyanis szeptember közepén itt rendezik a 800 sportolót felvonultató egyetemi bajnokságot. A résztvevők már most panaszkodnak a szűkös és drága szálláslehetőségekre. A szervezők erre reagálva ígéretet tettek arra, hogy az olimpiára egy 1200 férőhelyes olimpiai falut építenek, és addigra a környék szálláskapacitása is jelentősen bővül majd.

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A helyszínválasztás nemcsak logisztikai, hanem sportszakmai szempontból is vitatott. Bár a Fitzroy folyóban jelentős a krokodilpopuláció, az ausztrál válogatott és a helyi klubok rendszeresen használják a vizet, így a sportszövetségek aggályai elsősorban nem az állatokra, hanem a technikai feltételekre irányulnak.

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A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) már a tervek 2025-ös bejelentésekor meglepettségének adott hangot, hiszen a döntés előtt más, alkalmasabbnak tűnő helyszíneket is megvizsgáltak. Az Ausztrál Evezős Szövetség – a nemzetközi vezetőséggel összhangban – arra hívta fel a figyelmet, hogy a folyó erős áramlata tisztességtelen előnyhöz juttathatja a bizonyos pályákon indulókat. Ráadásul a mai napig nem készült olyan műszaki megvalósíthatósági tanulmány, amely garantálná, hogy a helyszín egyáltalán alkalmas a legmagasabb szintű nemzetközi versenyek biztonságos és igazságos lebonyolítására.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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