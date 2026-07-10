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Bejelentette a MOB: több tízmilliós támogatást kapnak a sportszövetségek, ez az oka
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a következő két évben évente 60 millió forint többlettámogatást nyújt a 2028-as Los Angeles-i olimpiára készülő sportszövetségeknek, miközben a sportért felelős államtitkárság fenntartja a sikeres LA10 programot, és már javában zajlik a magyar delegáció amerikai felkészülésének, valamint akklimatizációjának előkészítése.
Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az LA10 olyan elengedhetetlen célprogram, amely a jövőben is folytatódik, bár a pontos szervezeti kereteket még vizsgálják. Jelenleg átfogó belső átvilágítás zajlik az államtitkárságon, amelynek lezárulta után döntenek a hazai sporttámogatási rendszer esetleges finomhangolásáról.
Mint az államtitkár elmondta: a cél nemcsak a versenysport eredményességének növelése, hanem a lakosság aktív életmódra ösztönzése is. Az államtitkár kiemelte, hogy továbbra is szorosan együttműködnek a komoly szakmai tudásbázissal rendelkező MOB-bal.
A 2028-as játékok számos kihívást tartogatnak. Gyulay Zsolt, a MOB elnöke hangsúlyozta, hogy a már zajló kvalifikációs időszakot megnehezíti a korábban eltiltott orosz és fehérorosz versenyzők visszatérése a mezőnybe. Szintén újdonság, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében ezúttal minden induló sportoló tízezer dolláros juttatásban részesül.
Elhangzott az is: a magyar célkitűzés a legutóbbi olimpiai indulói létszám elérése, amihez a helyszíni, szélsőséges időjárási körülmények miatt kulcsfontosságú a tökéletes akklimatizáció és a megfelelő edzéslehetőségek biztosítása.
A felmerülő nehézségek áthidalása érdekében a MOB elnöksége úgy határozott, hogy a támogatók bevonásával a következő két évben évente 60 millió forint pluszforrást biztosít a sportszövetségeknek. A pályázati úton elnyerhető, szövetségenként legfeljebb ötmillió forintos összeg kifejezetten a kvalifikációs időszakot hivatott segíteni.
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Az előkészületek a gyakorlatban is új szintre léptek, Fábián László főtitkár vezetésével a MOB delegációja ugyanis személyesen, egy Los Angeles-i nyílt napon méri fel a kinti körülményeket, hogy a sportolók és a stábok igényeit a legapróbb részletekig ki tudják elégíteni. A szervezet emellett egy kinti magyar szurkolói központ létrehozását is tervezi az olimpia idejére, miközben szakmailag már a 2032-es brisbane-i és a 2036-os játékok utánpótlásbázisát is feltérképezi.
címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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