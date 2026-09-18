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Elveszíti sikeredzőjét az Arsenal? Még mindig nincs hír Arteta új szerződéséről
Arteta nem közölte, mikor írja alá új szerződését, a mostaninak azonban már utolsó évét tapossa - közölte a Sky Sports.
Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nem kívánt konkrétumokat elárulni arról, hogy a válogatott szünetben aláírja-e az új szerződését a klubbal.
A spanyol szakvezető szerződése az utolsó évébe lépett, ami megegyezik a 2024-es helyzettel, amikor legutóbb hosszabbított. Akkor a szeptemberi válogatott szünet alatt írta alá az új megállapodást, ami óhatatlanul felveti a kérdést, hogy a mostani, háromhetes szünetben is hasonlóan jár-e majd el.
Arteta a sajtótájékoztatóján diplomatikusan fogalmazott.
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- mondta a baszk sztáredző. Azt is hozzátette, nem tudja, hogy az időzítés megegyezik-e majd a legutóbbi szerződéshosszabbításáéval, de hangsúlyozta, a felek ambíciói azonosak, és a megállapodás már csak idő kérdése.
címlapkép: Pénzcentrum
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