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Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenalFotó: Pénzcentrum
Sport

Elveszíti sikeredzőjét az Arsenal? Még mindig nincs hír Arteta új szerződéséről

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 17:14

Arteta nem közölte, mikor írja alá új szerződését, a mostaninak azonban már utolsó évét tapossa - közölte a Sky Sports.

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Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nem kívánt konkrétumokat elárulni arról, hogy a válogatott szünetben aláírja-e az új szerződését a klubbal.

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A spanyol szakvezető szerződése az utolsó évébe lépett, ami megegyezik a 2024-es helyzettel, amikor legutóbb hosszabbított. Akkor a szeptemberi válogatott szünet alatt írta alá az új megállapodást, ami óhatatlanul felveti a kérdést, hogy a mostani, háromhetes szünetben is hasonlóan jár-e majd el.

Arteta a sajtótájékoztatóján diplomatikusan fogalmazott.

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 - mondta a baszk sztáredző. Azt is hozzátette, nem tudja, hogy az időzítés megegyezik-e majd a legutóbbi szerződéshosszabbításáéval, de hangsúlyozta, a felek ambíciói azonosak, és a megállapodás már csak idő kérdése.

címlapkép: Pénzcentrum
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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