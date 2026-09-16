A futam előrébb hozásának hátterében az azerbajdzsáni nemzeti emléknap áll, amely minden évben szeptember 27-re esik.
Nagy változás a Forma-1-ben: elképesztő csere jön, a leghíresebb pályák sem ússzák meg
A sprintversenyek száma hatról tízre nő, a mezőny pedig visszatér Portugáliába és Törökországba - számolt be a The Guardian.
A Forma–1 nyilvánosságra hozta a 2027-es versenynaptárat, amely szerint a sorozat jövőre 24 futamból áll majd. A szezon március 14-én Bahreinben rajtol, és december 12-én Abu-Dzabiban ér véget. A sprintformátum több ikonikus helyszínen is debütál, így Monacóban, Ausztráliában, Japánban, Bahreinben és Abu-Dzabiban is rendeznek majd rövidített versenyt. Emellett Montrealban, Silverstone-ban, Monzában, São Paulóban és Luszailban is visszatér a sprint. A Forma–1 vezetése szerint a formátum sikeresnek és népszerűnek bizonyult a szurkolók körében.
A naptár két visszatérő helyszínt is tartogat. A portugáliai Portimão június 20-án rendez futamot, ahol a pálya utoljára 2021-ben, a koronavírus-járvány idején adott otthont a sorozatnak. Az isztambuli pálya október 3-án tér vissza; a török helyszín 2005 és 2011 között állandó szereplője volt a naptárnak, majd 2021-ben szerepelt legutóbb.
A barcelonai futam a terveknek megfelelően kikerült a naptárból, a Spanyol Nagydíj a Belga Nagydíjjal váltakozva, kétévente kap majd helyet. A Holland Nagydíjat Zandvoortban idén rendezték meg utoljára. A Brit Nagydíjat Silverstone-ban július 2. és 4. között tartják. A Hungaroringen rendezett magyar nagydíj jövőre augusztus elsején lesz.
A szezonban három tripla hétvégét, azaz egymást követő három héten rendezett futamblokkot tartanak. Áprilisban Ausztrália, Japán és Kína, szeptemberben és októberben Azerbajdzsán, Törökország és Szingapúr, majd októberben és novemberben az Egyesült Államok, Mexikó és Brazília követi egymást. Fontos változás, hogy Las Vegas többé nem közvetlenül Katar és Abu-Dzabi előtt szerepel, mivel a korábbi évek kimerítő szezonzáró maratonja komoly bírálatokat váltott ki a csapatokból. A nevadai verseny után ezúttal egyhetes szünet következik.
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Ami a jelenlegi, 2026-os szezont illeti, a sorozat álláspontja szerint a katari és az abu-dzabi futam továbbra is a tervek szerint zárja az idényt. Áprilisban a közel-keleti háború miatt a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat törölték, a bahreini futamot pedig októberben Malajziában pótolják. Ha az évadzáró közel-keleti versenyeket mégis le kellene mondani, a Forma–1 várhatóan Imolát választja a decemberi szezonfinálé helyszíneként.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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