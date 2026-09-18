A szakértők hivatalosan is alkalmasnak minősítették a krokodilok lakta Fitzroy-folyót a 2032-es brisbane-i olimpia evezős és gyorsasági kajak-kenu versenyeinek megrendezésére.
Pénteki futballmenü: hat országból érkezik a hétvége nyitánya
Az első őszi válogatott szünet előtti utolsó héten tartunk, izgalmas párosításokkal rajtol a hétvége. Hat különböző bajnokság mérkőzései közül válogathatnak péntek este a szurkolók: a programban szerepel magyar élvonalbeli rangadó, a Bundesliga egyik legmeghatározóbb csapatának hazai meccse, valamint két erős francia együttes összecsapása is.
A pénteki program már kora este elindul a hazai pontvadászattal, majd alig egy órával később szinte egyszerre kapcsolódik be Európa több nagy ligája is. Ez a nap ideális arra, hogy a szurkolók ráhangolódjanak a hétvégére, miközben néhány valódi ínyencséget is láthatnak. A formák változatosak, de több csapat is lendületben érkezik ezekre a találkozókra.
OTP Bank Liga: három év után újra Felcsúton a Honvéd
A hazai élvonal pénteki játéknapján a Puskás Akadémia fogadja a Budapest Honvéd FC-t Felcsúton. A házigazdáknak ki kellene jönniük a rossz sorozatból: az elmúlt bajnokikon kikaptak.
A Honvéd szintén hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben, két vereséggel a hátuk mögött érkeznek, bár előtte győzni tudtak. A két csapat legutóbb 2023 májusában találkozott egymással, akkor a Puskás Akadémia 2-1-re nyert hazai pályán. A 19:30-as kezdés ideális nyitánya lehet a futballestének.
Premier League: nyugat-londoni rangadóval rajtol a forduló
A Brentford a Chelsea-t fogadja 21:00-tól a Gtech Community Stadiumban. A házigazdák döntetlensorozatban voltak, az elmúlt három meccsükön is osztozkodtak a pontokon, legutóbb viszont nyerni tudtak. A Chelsea az utóbbi időszakban stabilabbnak tűnik, egy vereség mellett két győzelmet is begyűjtöttek. Januárban a londoniak hazai pályán 2-0-ra győztek.
Bundesliga: Münchenbe mennek Schäferék
A Bayern München hazai pályán fogadja az Union Berlint, 20:30-as kezdéssel. A bajorok még nem veszítettek pontot az idényben: két győzelem mellett egy döntetlent játszottak. Az Union Berlin rossz formát mutat, a fővárosiak legutóbb döntetlent értek el, előtte viszont kétszer is kikaptak. A két csapat tavasszal már összemérte erejét, akkor a Bayern magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott hazai környezetben. A müncheni közönség ezúttal is sikert vár kedvenceitől.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ligue 1: tovább menetelne a hercegség csapata
A francia élvonal pénteki rangadóján az AS Monaco látja vendégül az RC Lenst 20:45-ös kezdéssel. A monacóiak kitűnő formában érkeznek, az elmúlt négy bajnokijukból hármat megnyertek. A Lens ezzel szemben nehezebb időszakon megy keresztül: legutóbb ugyan győzni tudtak, de előtte két vereség is becsúszott. A két gárda februári összecsapásán a Monaco idegenben, fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyert. A Riviérán ezúttal is parázs csatára lehet számítani.
Serie A: menekül a Monza
Az olasz bajnokságban a Monza és a Sassuolo találkozik egymással 20:45-kor. Mindkét együttes keresi még idei önmagát: a Monza vegyes eredményekkel áll, legutóbb kikapott, míg a Sassuolo egy győzelem és egy döntetlen után érkezik. A két csapat 2024 augusztusában 2-2-es döntetlent játszott egymással, ami jól mutatja, mennyire kiegyenlített ez a párosítás. A középmezőny szempontjából fontos pontokért folyik majd a küzdelem.
La Liga: középrangadó péntek estére
A spanyol élvonalban az Espanyol és az Elche CF csap össze 21:00-kor. Mindkét együttes hasonló szériával érkezik: az Espanyol egy győzelem mellett több döntetlennel és vereséggel a háta mögött, míg az Elche szintén váltakozó eredményeket produkál. A két csapat márciusi mérkőzése 2-2-es döntetlennel zárult, így most is szoros találkozóra lehet számítani.
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