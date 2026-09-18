Pénteki futballmenü: hat országból érkezik a hétvége nyitánya

Az első őszi válogatott szünet előtti utolsó héten tartunk, izgalmas párosításokkal rajtol a hétvége. Hat különböző bajnokság mérkőzései közül válogathatnak péntek este a szurkolók: a programban szerepel magyar élvonalbeli rangadó, a Bundesliga egyik legmeghatározóbb csapatának hazai meccse, valamint két erős francia együttes összecsapása is.

A pénteki program már kora este elindul a hazai pontvadászattal, majd alig egy órával később szinte egyszerre kapcsolódik be Európa több nagy ligája is. Ez a nap ideális arra, hogy a szurkolók ráhangolódjanak a hétvégére, miközben néhány valódi ínyencséget is láthatnak. A formák változatosak, de több csapat is lendületben érkezik ezekre a találkozókra.

OTP Bank Liga: három év után újra Felcsúton a Honvéd

A hazai élvonal pénteki játéknapján a Puskás Akadémia fogadja a Budapest Honvéd FC-t Felcsúton. A házigazdáknak ki kellene jönniük a rossz sorozatból: az elmúlt bajnokikon kikaptak.

OTP Bank Liga 8. forduló Puskás Akadémia Budapest Honvéd FC 2026. szeptember 18. péntek 19:30 | Pancho Aréna, Felcsut Egymás elleni statisztika: 27 meccs Győzelem Puskás Akadémia: 9 (33.3%) Budapest Honvéd FC: 11 (40.7%) Döntetlen: 7 (25.9%) Gólok Puskás Akadémia: 28 Budapest Honvéd FC: 37 Gólkülönbség: -9 Hazai győzelem Puskás Akadémia: 8 Budapest Honvéd FC: 5 Vendéggyőzelem Puskás Akadémia: 1 Budapest Honvéd FC: 6 Adatlap létrehozva: 2026.09.17.

A Honvéd szintén hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben, két vereséggel a hátuk mögött érkeznek, bár előtte győzni tudtak. A két csapat legutóbb 2023 májusában találkozott egymással, akkor a Puskás Akadémia 2-1-re nyert hazai pályán. A 19:30-as kezdés ideális nyitánya lehet a futballestének.

Premier League: nyugat-londoni rangadóval rajtol a forduló

A Brentford a Chelsea-t fogadja 21:00-tól a Gtech Community Stadiumban. A házigazdák döntetlensorozatban voltak, az elmúlt három meccsükön is osztozkodtak a pontokon, legutóbb viszont nyerni tudtak. A Chelsea az utóbbi időszakban stabilabbnak tűnik, egy vereség mellett két győzelmet is begyűjtöttek. Januárban a londoniak hazai pályán 2-0-ra győztek.

Bundesliga: Münchenbe mennek Schäferék

A Bayern München hazai pályán fogadja az Union Berlint, 20:30-as kezdéssel. A bajorok még nem veszítettek pontot az idényben: két győzelem mellett egy döntetlent játszottak. Az Union Berlin rossz formát mutat, a fővárosiak legutóbb döntetlent értek el, előtte viszont kétszer is kikaptak. A két csapat tavasszal már összemérte erejét, akkor a Bayern magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott hazai környezetben. A müncheni közönség ezúttal is sikert vár kedvenceitől.

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Ligue 1: tovább menetelne a hercegség csapata

A francia élvonal pénteki rangadóján az AS Monaco látja vendégül az RC Lenst 20:45-ös kezdéssel. A monacóiak kitűnő formában érkeznek, az elmúlt négy bajnokijukból hármat megnyertek. A Lens ezzel szemben nehezebb időszakon megy keresztül: legutóbb ugyan győzni tudtak, de előtte két vereség is becsúszott. A két gárda februári összecsapásán a Monaco idegenben, fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyert. A Riviérán ezúttal is parázs csatára lehet számítani.

Serie A: menekül a Monza

Az olasz bajnokságban a Monza és a Sassuolo találkozik egymással 20:45-kor. Mindkét együttes keresi még idei önmagát: a Monza vegyes eredményekkel áll, legutóbb kikapott, míg a Sassuolo egy győzelem és egy döntetlen után érkezik. A két csapat 2024 augusztusában 2-2-es döntetlent játszott egymással, ami jól mutatja, mennyire kiegyenlített ez a párosítás. A középmezőny szempontjából fontos pontokért folyik majd a küzdelem.

La Liga: középrangadó péntek estére

A spanyol élvonalban az Espanyol és az Elche CF csap össze 21:00-kor. Mindkét együttes hasonló szériával érkezik: az Espanyol egy győzelem mellett több döntetlennel és vereséggel a háta mögött, míg az Elche szintén váltakozó eredményeket produkál. A két csapat márciusi mérkőzése 2-2-es döntetlennel zárult, így most is szoros találkozóra lehet számítani.