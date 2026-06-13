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Végre megvan a megegyezés: elmarad a tenisz-sztrájk, több pénzt kapnak a játékosok Wimbledonban
A wimbledoni teniszbajnokság szervezői rekordmértékű, 20 százalékos díjazásemelést jelentettek be a 2026-os tornára, amellyel elkerülhetik a játékosok tiltakozását, bár a felek között több kérdésben továbbra sincs megegyezés - jelentette a The Guardian.
Az All England Club csütörtöki tájékoztatása szerint a bajnokság összdíjazása idén eléri a 64,2 millió fontot, ami 20 százalékos, pontosabban 10,7 millió fontos növekedést jelent az előző évhez képest. A férfi és a női egyes győztese egyaránt 3,6 millió fontot kap, míg a már az első fordulóban búcsúzó játékosok 80 ezer fontot vihetnek haza a hónap végén kezdődő tornáról.
A világ legjobb teniszezőinek képviselői üdvözölték a bejelentést. Közleményükben valódi és jelentős előrelépésként értékelték a díjazás növelését, amely a torna történetének eddigi legnagyobb egyszeri emelése. A játékosok hangsúlyozták, hogy soha nem kérdőjelezték meg a wimbledoni beruházások értékét, csupán azt szeretnék elérni, hogy a torna pénzügyi növekedéséből méltányos arányban részesüljenek azok a sportolók, akiknek a teljesítménye biztosítja a rendezvény globális sikerét.
A Grand Slam-tornák és az éljátékosok közötti vita tavaly óta húzódik, és a Roland Garros díjazásának bejelentése után mérgesedett el, amikor a legjobb férfi és női teniszezők médiabojkottal tiltakoztak a francia nyílt bajnokság előtt. A játékosok képviselői a Wimbledonnal folytatott egyeztetéseken 16 százalékos bevételarányos részesedést szorgalmaztak, ami nagyjából 71,2 millió fontos összdíjazást jelentett volna.
A játékosok érdekképviselete ugyanakkor megjegyezte, hogy a mostani 14,4 százalékos bevételarány még a 2015-ös 14,9 százalékos szintet sem éri el. A bevételarányos mérce alkalmazása önmagában is vita tárgyát képezi, Debbie Jevans, a torna elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy egy nonprofit szervezet esetében ennek a mutatónak nincs sok értelme.
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A képviselők azt is jelezték, hogy a díjazás emelése nem rendezi a többi nyitott kérdést, hiszen a játékosok jóléti alapba történő hozzájárulást, bevételmegosztási formulát és egy játékostanács létrehozását is szorgalmazzák. Utóbbi különösen kényes pont, mert miközben az All England Club szerint a tanács megfelelő fórum lenne a kérdések megvitatására, a játékosok elvárják, hogy a Grand Slam-tornák előbb érdemben válaszoljanak a többi követelésre, és csak azt követően állapodjanak meg a testület felállításáról.
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