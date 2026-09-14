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Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
Egy kriptovaluta-vállalattal szemben nyomoz a lengyel rendőrség, ennek keretében kattant a bilincs a sportvezető kezén.
Korrupció gyanújával letartóztatták Radosław Piesiewiczet, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét, ezért a szervezet irányítását ideiglenesen Marian Kmita vette át.
Piesiewicz letartóztatása a lengyel olimpiai csapat egyik korábbi főszponzorával, az év elején csődbe ment Zondacrypto kriptovaluta-vállalattal kapcsolatos nyomozáshoz kötődik. A vádak szerint a sportvezető egy 40 ezer euró (nagyjából 15 millió forint) értékű luxusórát fogadott el a cég egykori irányítójától, cserébe pedig lobbizott az érdekében a verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság elnökénél.
Mivel Piesiewicz a letartóztatása miatt képtelen ellátni a feladatait, sajtóértesülések szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is sürgette a lengyel vezetést egy átmeneti elnök kinevezésére. Az ártatlanság vélelme miatt azonban a jelenlegi vezetőt egyelőre nem lehet véglegesen elmozdítani a posztjáról, így a bizottság hétfőn hivatalosan is megbízta Marian Kmitát az elnöki teendők ideiglenes ellátásával.
Az ügyvivő vezető Piesiewicz eredeti mandátumának lejártáig, jövő áprilisig marad hivatalban, amit követően a szervezet tisztújító közgyűlést tart.
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