Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak

Egy kriptovaluta-vállalattal szemben nyomoz a lengyel rendőrség, ennek keretében kattant a bilincs a sportvezető kezén.

Korrupció gyanújával letartóztatták Radosław Piesiewiczet, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét, ezért a szervezet irányítását ideiglenesen Marian Kmita vette át.

Piesiewicz letartóztatása a lengyel olimpiai csapat egyik korábbi főszponzorával, az év elején csődbe ment Zondacrypto kriptovaluta-vállalattal kapcsolatos nyomozáshoz kötődik. A vádak szerint a sportvezető egy 40 ezer euró (nagyjából 15 millió forint) értékű luxusórát fogadott el a cég egykori irányítójától, cserébe pedig lobbizott az érdekében a verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság elnökénél.

Mivel Piesiewicz a letartóztatása miatt képtelen ellátni a feladatait, sajtóértesülések szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is sürgette a lengyel vezetést egy átmeneti elnök kinevezésére. Az ártatlanság vélelme miatt azonban a jelenlegi vezetőt egyelőre nem lehet véglegesen elmozdítani a posztjáról, így a bizottság hétfőn hivatalosan is megbízta Marian Kmitát az elnöki teendők ideiglenes ellátásával.

Az ügyvivő vezető Piesiewicz eredeti mandátumának lejártáig, jövő áprilisig marad hivatalban, amit követően a szervezet tisztújító közgyűlést tart.