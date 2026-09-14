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Sport

Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 18:23

Egy kriptovaluta-vállalattal szemben nyomoz a lengyel rendőrség, ennek keretében kattant a bilincs a sportvezető kezén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Korrupció gyanújával letartóztatták Radosław Piesiewiczet, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét, ezért a szervezet irányítását ideiglenesen Marian Kmita vette át.

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Piesiewicz letartóztatása a lengyel olimpiai csapat egyik korábbi főszponzorával, az év elején csődbe ment Zondacrypto kriptovaluta-vállalattal kapcsolatos nyomozáshoz kötődik. A vádak szerint a sportvezető egy 40 ezer euró (nagyjából 15 millió forint) értékű luxusórát fogadott el a cég egykori irányítójától, cserébe pedig lobbizott az érdekében a verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság elnökénél.

Mivel Piesiewicz a letartóztatása miatt képtelen ellátni a feladatait, sajtóértesülések szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is sürgette a lengyel vezetést egy átmeneti elnök kinevezésére. Az ártatlanság vélelme miatt azonban a jelenlegi vezetőt egyelőre nem lehet véglegesen elmozdítani a posztjáról, így a bizottság hétfőn hivatalosan is megbízta Marian Kmitát az elnöki teendők ideiglenes ellátásával.

Az ügyvivő vezető Piesiewicz eredeti mandátumának lejártáig, jövő áprilisig marad hivatalban, amit követően a szervezet tisztújító közgyűlést tart.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #rendőrség #korrupció #sport #nyomozás #lengyelország #kriptovaluta #elnök #nob #letartóztatás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
1 órája
NOB, FIFA, stb mind a legmocskosabb maffiabandák, az összesnek börtönben lenne a helye. A rájuk kidobott csilliárdokat pedig inkább a tömegsportra kéne költeni, mert a tv előtt sörözve meccsnézéstől senki se lesz egészségesebb.
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