Hat pont választja el a mennyországot a pokoltól: elképesztő dráma jöhet a magyar bajnokságban

Az OTP Bank Liga 8. fordulója előtt mindössze hat pont választja el az éllovas Győri ETO-t a sereghajtó Zalaegerszegtől, így a hétvégi forduló akár a teljes élmezőnyt és az alsóházat is átrendezheti.

Az OTP Bank Liga 8. fordulója rendkívül szoros tabellaállás mellett veszi kezdetét: mindössze hat pont választja el az éllovas Győri ETO-t a sereghajtó Zalaegerszegtől, így a hétvégi mérkőzések komoly átrendeződést hozhatnak a bajnokság élén és az alsó régióban egyaránt.

A forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt találkozója a Nyíregyháza–Ferencváros rangadó lesz, de a tabella élén álló Puskás Akadémia és a jó formában lévő Vasas fellépésére is érdemes odafigyelni.

Szpari-Fradi: kellenek a pontok a zöld-fehéreknek

A forduló nyitányán, péntek este a Puskás Akadémia fogadja a Budapest Honvédot. A felcsútiak 12 ponttal a tabella élmezőnyében állnak, sorozatban három győzelemmel érkeznek a mérkőzésre, így hazai pályán a bajnoki élcsoportban maradás a tét számukra. A Honvéd ezzel szemben a tabella alsó felében található, legutóbbi meccsein három döntetlen és két vereség szerepel, formája ingadozó.

Szombat este a Debrecen a lendületben lévő Vasast látja vendégül. A fővárosiak az elmúlt öt fordulóban három győzelmet arattak (GY;V;V;GY;GY), és 11 ponttal a dobogó közelében állnak, így egy újabb sikerrel tovább erősíthetik pozíciójukat. A Debrecen kilenc ponttal a középmezőnyben tanyázik, veretlenségi sorozata azonban stabil hátteret ad számára.

A vasárnap esti zárás, a Nyíregyháza–Ferencváros találkozó kínálja a forduló talán legnagyobb téttel bíró összecsapását. A Ferencváros eddig mindössze hat mérkőzést játszott, egy találkozóval kevesebbet riválisainál, így győzelmével akár az élre is állhat. A zöld-fehérek formája stabil (D;GY;GY;GY;D), és a legutóbbi egymás elleni meccsen idegenben 3–1-re nyertek. A házigazda Nyíregyháza ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, és a kiesés elleni küzdelemben minden pontra szüksége van.

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OTP Bank Liga 8. forduló Nyíregyháza Ferencváros 2026. szeptember 20. vasárnap 19:30 | Városi Stadion, Nyiregyhaza Egymás elleni statisztika: 15 meccs Győzelem Nyíregyháza: 3 (20%) Ferencváros: 10 (66.7%) Döntetlen: 2 (13.3%) Gólok Nyíregyháza: 16 Ferencváros: 37 Gólkülönbség: -21 Hazai győzelem Nyíregyháza: 2 Ferencváros: 5 Vendéggyőzelem Nyíregyháza: 1 Ferencváros: 5 Adatlap létrehozva: 2026.09.16.

Folytatja a menetelést az Újpest?

A hétvége további mérkőzésein is bőven akad tét. A Kisvárda–Paks összecsapáson két, egymáshoz közeli helyezésen álló csapat találkozik, amelyek számára a győzelem a középmezőnyből való kitörést jelentheti. Az Újpest FC hazai pályán fogadja a Zalaegerszeget: a lila-fehérek 11 ponttal az élmezőnyben állnak, míg a ZTE mély gödörben van, hiszen legutóbbi öt bajnokijából négyet elveszített, és jelenleg a tabella utolsó helyén tanyázik. A legutóbbi egymás elleni találkozót a zalaiak nyerték 2–0-ra.

Az MTK Budapest–Győri ETO párharc is érdekesnek hangzik: a győriek 12 ponttal állnak, formájuk azonban hullámzó (GY;V;D;GY;D). Az MTK kilenc ponttal a középmezőnyben áll, és hazai környezetben megszoríthatja az éllovast: legutóbbi bajnoki mérkőzésük gól nélküli döntetlennel zárult.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA