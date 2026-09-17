A Bologna mindössze négy meccs után megköszönte Tedesco munkáját, ezzel már a msodik edzőváltásnál tart az új Serie A-szezon.
Hat pont választja el a mennyországot a pokoltól: elképesztő dráma jöhet a magyar bajnokságban
Az OTP Bank Liga 8. fordulója előtt mindössze hat pont választja el az éllovas Győri ETO-t a sereghajtó Zalaegerszegtől, így a hétvégi forduló akár a teljes élmezőnyt és az alsóházat is átrendezheti.
Az OTP Bank Liga 8. fordulója rendkívül szoros tabellaállás mellett veszi kezdetét: mindössze hat pont választja el az éllovas Győri ETO-t a sereghajtó Zalaegerszegtől, így a hétvégi mérkőzések komoly átrendeződést hozhatnak a bajnokság élén és az alsó régióban egyaránt.
A forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt találkozója a Nyíregyháza–Ferencváros rangadó lesz, de a tabella élén álló Puskás Akadémia és a jó formában lévő Vasas fellépésére is érdemes odafigyelni.
Szpari-Fradi: kellenek a pontok a zöld-fehéreknek
A forduló nyitányán, péntek este a Puskás Akadémia fogadja a Budapest Honvédot. A felcsútiak 12 ponttal a tabella élmezőnyében állnak, sorozatban három győzelemmel érkeznek a mérkőzésre, így hazai pályán a bajnoki élcsoportban maradás a tét számukra. A Honvéd ezzel szemben a tabella alsó felében található, legutóbbi meccsein három döntetlen és két vereség szerepel, formája ingadozó.
Szombat este a Debrecen a lendületben lévő Vasast látja vendégül. A fővárosiak az elmúlt öt fordulóban három győzelmet arattak (GY;V;V;GY;GY), és 11 ponttal a dobogó közelében állnak, így egy újabb sikerrel tovább erősíthetik pozíciójukat. A Debrecen kilenc ponttal a középmezőnyben tanyázik, veretlenségi sorozata azonban stabil hátteret ad számára.
A vasárnap esti zárás, a Nyíregyháza–Ferencváros találkozó kínálja a forduló talán legnagyobb téttel bíró összecsapását. A Ferencváros eddig mindössze hat mérkőzést játszott, egy találkozóval kevesebbet riválisainál, így győzelmével akár az élre is állhat. A zöld-fehérek formája stabil (D;GY;GY;GY;D), és a legutóbbi egymás elleni meccsen idegenben 3–1-re nyertek. A házigazda Nyíregyháza ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, és a kiesés elleni küzdelemben minden pontra szüksége van.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Folytatja a menetelést az Újpest?
A hétvége további mérkőzésein is bőven akad tét. A Kisvárda–Paks összecsapáson két, egymáshoz közeli helyezésen álló csapat találkozik, amelyek számára a győzelem a középmezőnyből való kitörést jelentheti. Az Újpest FC hazai pályán fogadja a Zalaegerszeget: a lila-fehérek 11 ponttal az élmezőnyben állnak, míg a ZTE mély gödörben van, hiszen legutóbbi öt bajnokijából négyet elveszített, és jelenleg a tabella utolsó helyén tanyázik. A legutóbbi egymás elleni találkozót a zalaiak nyerték 2–0-ra.
Az MTK Budapest–Győri ETO párharc is érdekesnek hangzik: a győriek 12 ponttal állnak, formájuk azonban hullámzó (GY;V;D;GY;D). Az MTK kilenc ponttal a középmezőnyben áll, és hazai környezetben megszoríthatja az éllovast: legutóbbi bajnoki mérkőzésük gól nélküli döntetlennel zárult.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A madridi derbi, az olasz a francia Le Classique és a Bundesliga nagy meccse is egyetlen hétvégébe sűrűsödik.
Pórul járt a Premier League egykori sztárfocistája: mindent beismert a bíróságon a Lamborghini-baleset után
Sterling maga is bűnösnek vallotta magát, ítélet azonban egyelőre nem született az ügyben.
A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok klasszis a Buenos Aires-i Monumental Stadionban ölti magára utoljára a címeres mezt.
Szoboszlai a meccs legvégén döntötte el a továbbjutást, gólját sokáig nézni fogjuk még.
A klub négy forduló után még egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben, Richarlisont ennek ellenére még a Ligakupában sem játszatja Roberto De Zerbi.
Ilyen se gyakran van: nagyon kínos baleset történt a sportolóval verseny közben, a szervezők sajnálkoznak
A szervezők hagyták tovább versenyezni a sportolót, aki meg is nyerte a futamot, de az ellenfelek háborognak.
Michael Carrick együttese egyelőre nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, és bár a bajnoki rajt még csak négy mérkőzésen van túl, több területen is...
Jude Bellingham a hétvégén a Santiago Bernabéu helyett a Formula–1-es paddockban tűnt fel. A Real Madrid angol középpályása a madridi Spanyol Nagydíjon a Mercedes vendége...
A nemzeti stadion teljessé teszi a sort, hiszen a 2023-as Európa-liga- és az idén tavaszi Bajnokok Ligája-döntő után a harmadik számú európai kupasorozat trófeáját is...
Öt újoncot hívott be a 26 fős, bő keretbe a szövetségi kapitány, a felkészülés hétfőn kezdődik.
A VAR-játékvezetők nem kapnak feladatot a PL-hétvégén, miután döntő hibát vétettek a manchesteri rangadón.
Bár a holland pilóta a McLarennel is egyeztetett a lehetséges folytatásról, végül a versenyzés iránti elkötelezettsége miatt a maradás mellett döntött.
Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.
A Lazio meglepően jó szezont fut eddig Gennaro Gattuso irányítása alatt, ám a szurkolók bojkottja a Stadio Olimpicóban komoly árnyékot vet a jó szereplésre.
Korrupció gyanújával letartóztatták Radosław Piesiewiczet, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét, ezért a szervezet irányítását ideiglenesen Marian Kmita vette át.
Az 57 körös versenyen az előzések száma a tízet sem érte el, a pilóták és a csapatfőnökök pedig egyaránt élesen bírálták a nyomvonalat.
Meglépték a történelmi döntést: a tarthatatlan hőség miatt teljesen átírják a focibajnokságok menetrendjét
A dél-koreai bajnokságot szervező grémium az európai naptárhoz való igazodást fontolgatja; az egyre durvább nyári hőség komoly veszélyt jelent a játékosokra és a szurkolókra.
A világ legjobb teniszezői lezárták a Grand Slam-tornák ellen indított, másfél éve tartó akciójukat.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.