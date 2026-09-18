Európa szállodapiaca nem a vendéghiány miatt került válságközelbe, hanem azért, mert a családi kézben működő kis hotelek tulajdonosai egyszerre mennek nyugdíjba.
Kitálalt a botrányba fulladt osztálykirándulás szervezője: ezért nem hozták haza a gyerekeket Franciaországból
Egy franciaországi szállodában hagyott nyolc diákot és egy kísérőtanárt egy győri utazásszervező, miután a felvidéki tanulók éjszakai randalírozásukkal megzavarták a többi vendég nyugalmát egy angliai osztálykirándulás hazaútján. A hazajutásukat büntetésből maguknak kellett megoldaniuk, emiatt a szülők feljelentést tettek, az ügyben pedig hatósági vizsgálat indult - tudósított a Telex.
Az ipolysági magyar gimnázium diákjai egy angliai tanulmányúton vettek részt, amelyet egy erre szakosodott győri egyesület szervezett. A visszaúton, a francia–német határon fekvő Forbach egyik szállodájában azonban az utolsó éjszaka botrányba fulladt. Éjjel fél kettő körül a tanulók egy csoportja a folyosón kiabált és a szobák ajtaján dörömbölt, megzavarva a pihenni vágyó, jórészt ingázó vendégeket. A hotel kamerái által is rögzített incidens során a külföldi vendégek rendőrt akartak hívni, ám erre végül nem került sor.
A névtelenséget kérő győri szervező másnap reggel szembesítette az érintetteket a történtekkel. Mivel az indulás előtt minden résztvevővel aláírattak egy megállapodást, amely kimondta, hogy az elfogadhatatlan viselkedés a programból való azonnali kizárást és saját költségen történő hazautazást von maga után, a szervező életbe léptette a szankciót.
Elmondása szerint a többi kísérőpedagógus – köztük az érintett osztály tanára, aki egy másik emeleten átaludta az eseményeket – nem tiltakozott a döntés ellen, és elfogadta a retorziót. Így hat lány és két fiú, mindannyian 15 és 17 év közötti fiatalok, kénytelenek voltak önállóan megszervezni a hazajutásukat.
A kizárt diákok a FlixBus egyik járatával utaztak Bécsig, ahonnan a szülők által bérelt busz vitte őket haza. A tanulóknak nemcsak a saját, hanem a velük maradó, az eseményekről nem tehető kísérőtanár jegyét is ki kellett fizetniük. A szülők felháborodtak, mondván, gyermekeiket veszélynek tették ki azzal, hogy külföldön magukra hagyták őket, ezért feljelentést tettek. Az esetet jelenleg az illetékes hatóságok és az iskola vezetése is vizsgálja.
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A tizenöt éve utazásokat szervező, főállásban pedagógusként dolgozó egyesületi elnök szerint korábban is előfordultak már fegyelmezési problémák a kirándulásokon, de ekkora botrány még nem kerekedett belőlük. Hozzátette, a francia szálloda vezetése jelezte, hogy hajlandó eltekinteni a további eljárástól, ha a szervező igazolni tudja a randalírozók megbüntetését. Szlovákiában a tanulók a történtek miatt várhatóan lerontott magatartásjegyet kapnak, ami jelentősen megnehezítheti a továbbtanulásukat. A szervező az eset után úgy döntött, a már befizetett utakat még lebonyolítja, de a jövőben végleg felhagy az osztálykirándulások szervezésével.
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