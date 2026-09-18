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Keretet hirdetett Thomas Tuchel: elképesztő nevek térnek vissza az angol válogatottba, de a legnagyobb sztár repült

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 11:43

Thomas Tuchel a világbajnokság óta először hirdetett keretet az angol válogatottnál. A névsorban több meglepetés is akad, hiszen Trent Alexander-Arnold és Cole Palmer visszatér, Phil Foden ugyanakkor ismét kimaradt - írta meg a The Guardian.

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A szövetségi kapitány a Liverpool szélsőjét, Rio Ngumohát felnőtt szinten először hívta be, valamint helyet kapott Alex Scott, Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly, Jarrad Branthwaite és Dominic Calvert-Lewin is. Utóbbi remek formát mutat a Leeds csapatánál, az idényben hat bajnoki mérkőzésen négy gólt szerzett. Foden, Morgan Gibbs-White és Adam Wharton mellett a Fulham játékosa, Josh King sem került be a keretbe.

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Alexander-Arnold legutóbb 2025 júniusában szerepelt a válogatottban. A visszahívásában az is közrejátszhatott, hogy Reece James ezúttal kimaradt a keretből. Palmer a tavalyi szezonban gyengébb formája és sérülései miatt lemaradt a világbajnokságról, az új idényt azonban lendületesen kezdte, hiszen négy gól és két gólpassz áll már a neve mellett.

Anglia
England
Piaci érték: 1 473,20M €
Edző: Thomas Tuchel
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Scott novemberben kapott először meghívót a Szerbia és Albánia elleni mérkőzésekre, de nem lépett pályára, és a vb-keretbe sem fért be – bár a torna előtti floridai edzőtáborban a négy meghívott fiatal egyikeként ott lehetett. Eberechi Eze gyengén kezdte az idényt az Arsenalnál, egyetlen bajnokin sem volt kezdő, mégis maradt a keretben. A világbajnokságon lehetőséghez nem jutó Kobbie Mainoo szintén meghívót kapott.

A világbajnoki keretből Dean Henderson, Djed Spence, Dan Burn, John Stones és Jordan Henderson sérülés miatt hiányzik. Ollie Watkins és Ivan Toney szintén kimaradt, ahogyan Levi Colwill sem kapott bizalmat. Anglia a Nemzetek Ligája A3-as csoportjában jövő szombaton hazai pályán Spanyolország ellen kezd, majd Csehország és Horvátország ellen folytatja a szereplését.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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