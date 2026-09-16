Kész, ennyi volt, a főbíró szerint tarthatatlan a szabály: a játékvezetők vezére mondta ki a kemény igazságot

Webb szerint azonnali reform kellene a kezezés megítélésében, és azt is elismerte, hogy súlyos hiba történt a manchesteri derbin - közölte a The Guardian.

Howard Webb, az angol profi játékvezetői testület vezetője élesen bírálta a kezezésre vonatkozó jelenlegi szabályozást, és elismerte, hogy súlyos VAR-hiba történt a manchesteri derbi döntő góljánál.

Webb a Match Officials Mic'd Up című műsorban képtelenségnek nevezte a vétlen kezezésre vonatkozó szabályozást, és annak mielőbbi reformját sürgette. Példaként az Ipswich–Manchester United mérkőzés egyik jelenetét hozta fel, ahol Harry Maguire kezét érintette a labda, mielőtt a lövése Jacob Greavesről a kapuba pattant. A szabályok értelmében, ha Maguire lövése közvetlenül a kapuban köt ki, a gólt érvényteleníteni kellett volna, ám mivel a labda egy másik játékosról vágódott be – vagyis öngólnak minősült –, a találat érvényben maradt. Webb szerint ez az értelmezési keret teljesen lehetetlen helyzetekbe sodorja a játékvezetőket.

"A szabályt el kellene mozdítani ettől a megközelítéstől" – fogalmazott Webb. Kiemelte, hogy a jelenlegi rendszerben a bíróknak azt is mérlegelniük kell, vajon a lövés kapura tartott-e, ez pedig további bizonytalanságot szül. Szerinte ehelyett egyszerűen azt kellene vizsgálni, hogy a játékos szándékosan ért-e a labdához, illetve természetellenesen megnövelte-e a testfelületét – ahogyan minden más kezezésnél.

A vasárnapi Manchester-derbit illetően Webb nem hárította el a felelősséget. A játékvezetői testület már hétfőn elismerte, hogy a VAR-szobában súlyos tévedés történt Erling Haaland 60. percben szerzett góljánál. A videóbíró, Matt Donohue a félig automatizált lestechnológia segítségével megállapította, hogy Haaland nem volt lesen, így felülbírálta Michael Oliver eredeti ítéletét. Arra viszont nem figyelt fel, hogy Enzo Fernández leshelyzetből befolyásolta a játékot, ami a testület értékelése szerint monitoros felülvizsgálatot indokolt volna a pálya szélén. Erről itt írtunk:

Webb szerint Donohue figyelme teljesen beszűkült: kizárólag Haaland pozíciójára összpontosított, mivel az eredeti ítélet a norvég csatárt sújtotta, így nem vizsgálta kellő alapossággal Fernández szerepét. "Megnézte, hogy Fernández hozzáér-e a labdához, de a leshelyzet egyéb tényezőit már nem mérlegelte. Abban a pillanatban csőlátása volt, és a társainak kellett volna kizökkenteniük ebből, ami sajnos nem történt meg" – magyarázta Webb.

Donohue-t és asszisztensét, Blake Antrobust hétfőn felfüggesztették, így a nemzetközi szünet végéig nem kapnak játékvezetői megbízást. Webb hangsúlyozta, hogy a hibázó bírók maguk is nehezen élik meg a történteket, ugyanakkor kulcsfontosságúnak tartja, hogy a szervezet nyilvánosan is elismerje a tévedéseket. A játékvezetői testület vezetője korábban nagyobb átláthatóságot ígért a vitatott ítéletek kommunikációjában, a rangadó utáni gyors reagálás pedig éppen ennek a törekvésnek a része volt.